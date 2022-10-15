Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
2 часа назад

Какие косметические процедуры не стоит делать: видео

Стелла Шмель

Пластических хирург Светлана Губарева рассказала о трех косметических манипуляциях, которые не стоит делать со своим лицом.

Эти три процедуры могут нанести больше вреда, чем пользы, тем самым усугубив состояние кожи.

Подробнее о том, какие косметические процедуры неэффективны и могут быть даже вредны, смотрите в видео.

Топ-5 самых популярных пластических операций

Ежегодно во всем мире проводят свыше 11 миллионов пластических операций. По данным Международного общества эстетической пластической хирургии, в 2019 году больше всего операций было проведено в Бразилии, США и Мексике. На тот момент Россия занимала четвертую строчку в списке.

Кстати, ранее звезда Ворониных Екатерина Волкова высказалась о пластических операциях и своем отношении к ним.

Красота,Видео,Екатерина Волкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители