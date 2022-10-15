Какие косметические процедуры не стоит делать: видео

Пластических хирург Светлана Губарева рассказала о трех косметических манипуляциях, которые не стоит делать со своим лицом.

Эти три процедуры могут нанести больше вреда, чем пользы, тем самым усугубив состояние кожи.

Подробнее о том, какие косметические процедуры неэффективны и могут быть даже вредны, смотрите в видео.

Ежегодно во всем мире проводят свыше 11 миллионов пластических операций. По данным Международного общества эстетической пластической хирургии, в 2019 году больше всего операций было проведено в Бразилии, США и Мексике. На тот момент Россия занимала четвертую строчку в списке.