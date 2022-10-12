Показать не стыдно: как удачно получиться на фото в паспорте

Всего несколько лайфхаков помогут не стесняться показывать документы.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Фото на паспорт для многих становится поводом для расстройства, так и хочется воскликнуть: «Кто эта тетка? Я ведь выгляжу совсем иначе!» У такого эффекта множество объяснений. Во-первых, фотограф не стремится найти правильную позу и помочь вам получиться выигрышнее. Во-вторых, светлый фон и яркий свет подчеркивают все недостатки лица, лишая его естественной тени и съедая цвет. Чтобы снимки в документах не вызывали неловкости, когда их нужно кому-то показать, подготовиться необходимо заранее.

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Подготовка

Обычно сделать кадр для паспорта, визы, пропуска многие заходят между делами, после работы. Но, если речь не идет о срочных документах, лучше подготовиться заранее. Прежде всего, выспаться! Только в этом случае вы будете смотреться свежим и не отекшим. Постарайтесь за день до назначенной даты лечь спать пораньше, открыть окно и отдыхать в весьма прохладной температуре.

Избегаем сияния

Во время макияжа для фото отложите подальше хайлайтер и сияющие тени, база с жемчужным эффектом тоже не пригодится. Любое дополнительное свечение на таком снимке подчеркнет щеки, сделает лицо более круглым и полным. Даже если в обычной жизни вы не пользуетесь матирующей пудрой и плотным тональным, сейчас самое время. Не бойтесь переборщить: кожа может смотреться, словно обсыпанная пудрой, но на фото этот эффект сгладится, лицо будет выглядеть натурально и свежо.

Подчеркиваем черты

Яркое освещение и портретная съемка «съедают» брови и ресницы. Делают глаза менее выразительными. Поэтому и здесь работает правило излишнего макияжа: пусть для снимка ваши брови будут темнее, чем обычно. Сделайте темный, довольно яркий макияж и используйте накладные ресницы. Не бойтесь переборщить. Вы с удивлением отметите, что на фото получились вполне естественно.

Выбираем помаду

Губы на фото тоже кажутся бледнее, чем в жизни, поэтому отличный вариант для снимка на документы — темная матовая помада, она подчеркнет губы и позволит уравновесить черты лица на фотографии. Откажитесь от блеска, от сияющих текстур, они смажут эффект.

Правильная одежда

Для того, чтобы ярче смотреться на фото, выберите джемпер или блузу, которая контрастирует с внешностью: если вы блондинка со светлыми глазами, смело надевайте черное, для брюнеток подойдет светлый верх. Откажитесь от принтов, стразов и кружева, на снимке они все равно будут невидны.

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