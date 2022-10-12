Раскрыт неожиданный секрет похудения знаменитостей

Лекарственное средство, применяющееся при лечении ожирения и сахарного диабета второго типа, оказалось секретом быстрого похудения знаменитостей. Об этом сообщает New York Post.

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Речь идет о семаглутиде, представленном под торговым наименованием Wegovy. Отмечается, что препарат, одобренный в Европе и США, применяют не только в качестве антидиабетической терапии, но и в целях коррекции массы тела при ожирении или избыточном весе.

Согласно материалу, использование инъекций Wegovy как средства для снижения веса подтвердил на своей странице в Twitter основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск.

Поклонники заподозрили в применении указанного препарата и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая похудела на семь килограммов за три недели до ежегодного бала Met Gala. Однако сама предпринимательница не подтверждала эту информацию.

Известно, что Wegovy пользуется меньшей популярностью среди диабетиков, чем аналоги, поскольку препарат не покрывается медицинскими страховками. При этом лекарство стоит значительно дороже других средств — цена его применения достигает 1300 долларов (82,7 тысячи рублей) в месяц.