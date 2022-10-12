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1 час назад

Инъекции для диабетиков оказались секретом похудения знаменитостей

Lenta.ru

Лекарственное средство, применяющееся при лечении ожирения и сахарного диабета второго типа, оказалось секретом быстрого похудения знаменитостей. Об этом сообщает New York Post.

Раскрыт неожиданный секрет похудения знаменитостей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о семаглутиде, представленном под торговым наименованием Wegovy. Отмечается, что препарат, одобренный в Европе и США, применяют не только в качестве антидиабетической терапии, но и в целях коррекции массы тела при ожирении или избыточном весе.

Согласно материалу, использование инъекций Wegovy как средства для снижения веса подтвердил на своей странице в Twitter основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск.

Поклонники заподозрили в применении указанного препарата и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая похудела на семь килограммов за три недели до ежегодного бала Met Gala. Однако сама предпринимательница не подтверждала эту информацию.

Известно, что Wegovy пользуется меньшей популярностью среди диабетиков, чем аналоги, поскольку препарат не покрывается медицинскими страховками. При этом лекарство стоит значительно дороже других средств — цена его применения достигает 1300 долларов (82,7 тысячи рублей) в месяц.

В августе Илон Маск также раскрыл секрет своего похудения. Предприниматель признался, что поддерживает себя в форме с помощью интервального голодания. «По совету хорошего друга я периодически голодаю и чувствую себя более здоровым», — рассказал он.

Илон Маск,Ким Кардашьян,SpaceX,
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