Секрет раскрыт: как опасно на самом деле худели сестры Кардашьян без диет и спорта

США в шоке: сразу нескольких знаменитостей поймали на нездоровом похудении. Пока Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Энистон вроде как ежедневно потеют в спортзале в погоне за вечной молодостью, другие селебрити не хотят ограничивать себя в питании и обращаются к медицинским препаратам, причем вовсе не предназначенным для сброса веса.

Фото: Super.ru Super.ru

Первым в этом признался Илон Маск. В своем твиттере (запрещен в РФ) он написал, что вместо диеты и тренировок просто испытал на себе инъекцию, которую обычно назначают людям с ожирением и диабетом 2-го типа, имеющим хроническое высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина. С помощью укола миллиардер захотел ускорить свое похудение и в итоге действительно избавился от ненавистных килограммов. Но, как вы понимаете, бесследно такие процедуры не проходят.

В таком же экспресс-похудении тиктокеры теперь пытаются уличить и сестер Кардашьян. И пока весь мир гадал, как Ким скинула 10 килограмм, чтобы влезть в платье Монро, вполне возможно, что инфлюенсер просто сделала себе «волшебный» укол. Стоит он аж 1300 долларов! Что, впрочем, большие деньги только для простых людей: cестры Кардашьян легко могут тратить такие суммы ради красоты даже ежедневно.