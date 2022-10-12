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1 час назад

Секрет раскрыт: как опасно на самом деле худели сестры Кардашьян без диет и спорта

Super.ru

США в шоке: сразу нескольких знаменитостей поймали на нездоровом похудении. Пока Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Энистон вроде как ежедневно потеют в спортзале в погоне за вечной молодостью, другие селебрити не хотят ограничивать себя в питании и обращаются к медицинским препаратам, причем вовсе не предназначенным для сброса веса.

Секрет раскрыт: как опасно на самом деле худели сестры Кардашьян без диет и спорта
Фото: Super.ruSuper.ru

Первым в этом признался Илон Маск. В своем твиттере (запрещен в РФ) он написал, что вместо диеты и тренировок просто испытал на себе инъекцию, которую обычно назначают людям с ожирением и диабетом 2-го типа, имеющим хроническое высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина. С помощью укола миллиардер захотел ускорить свое похудение и в итоге действительно избавился от ненавистных килограммов. Но, как вы понимаете, бесследно такие процедуры не проходят.

В таком же экспресс-похудении тиктокеры теперь пытаются уличить и сестер Кардашьян. И пока весь мир гадал, как Ким скинула 10 килограмм, чтобы влезть в платье Монро, вполне возможно, что инфлюенсер просто сделала себе «волшебный» укол. Стоит он аж 1300 долларов! Что, впрочем, большие деньги только для простых людей: cестры Кардашьян легко могут тратить такие суммы ради красоты даже ежедневно.

Сама Ким, конечно же, в таком способе похудения не признается, видимо, осознает свою ответственность и степень влияния. И если для нее укол препарата прошел безболезненно, на другом человеке он может отразиться совсем иначе. Как говорится, не пытайтесь повторить.

Красота,Илон Маск,Гвинет Пэлтроу,Дженнифер Энистон,
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