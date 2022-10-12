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4 часа назад

Пять признаков визажиста, от которого нужно бежать

Даже если вы отлично справляетесь с макияжем, бывают обстоятельства, при которых иногда эту деталь образа нужно доверить специалисту. Но как не ошибиться в выборе визажиста? Читайте в статье “Рамблера”.

Пять признаков визажиста, от которого нужно бежать
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Забыл о гигиене

Если мастер перед нанесением макияжа не помыл руки и не продезинфицировал их антисептиком – уже на этом этапе можно спокойно встать и отказаться от услуги. На всякий случай советуем обзавестись контактами нескольких визажистов, чтобы быстро найти замену.

Нарушил главное правило нанесения средств

Хороший визажист никогда не будет наносить средства для тонирования кожи и ее коррекции сразу на лицо клиента. Для этого существуют многоразовые палитры. Вы имеете право осмотреть ее до макияжа, убедившись в чистоте аксессуара. Консилер наносится или с помощью одноразового аппликатора, или кисти – снимая слой средства с палитры.

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Не позаботился о чистоте инструментов

Кстати о кистях. Они должны быть чистыми и точка. Если мастер при вас попытался сбрызнуть их клинером или антисептиком – о подлинной чистоте инструмента можно и не мечтать. Такой уход возможен, когда кисти используются одним человеком. У визажиста все-таки клиентов много и все они разные.

Не заточил карандаш

Проблема не только в нанесении средства, а в том – опять же – рискуете ли вы лишиться здоровья глаз, сделав макияж у неопрятного мастера.

Сэкономил на одноразовых расходниках

Нанесение туши – еще один тонкий момент. Визажист, которому наплевать на здоровье клиента, не станет покупать одноразовые аппликаторы. От такого мастера тоже лучше держаться подальше.

С какими из этих грехов визажистов сталкивались вы?

Красота,
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