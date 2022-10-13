Российские звезды, которым пластика пошла на пользу

Уже далеко не секрет, что большинство недостатков внешности можно исправить с помощью пластических операций. Звездный пластический хирург Паруйр Минасян убежден, что многие из них совершенно незаметны на первый взгляд, но профессионалы всегда видят разницу. Ринопластика, маммопластика и разнообразные косметологические процедуры — это все то, чем грешат не только голливудские звезды, но и российские. Наш эксперт разобрал несколько примеров операций российских звезд, которые пошли им на пользу.
Паруйр Минасян Звездный пластический хирург
Покажите человека, который не знает Екатерину Варнаву. Наверняка такого нет, ведь эта красотка очаровывает всех еще с 2010-х до настоящего времени. Зрелое поколение застало знаменитую телеведущую еще в самом расцвете ее карьеры на КВН. Но и тогда Катя умела удивить яркими образами и стильными нарядами.
Благодаря казахским кровям, Варнава получила довольно крупный и длинный «этнический» нос. Впрочем, именно он стал ее изюминкой и неоднократно обыгрывался как в КВН, так и в Камеди Вумен. Разумеется, никакие изменения этой части тела не могли остаться незамеченными.
Тем, кто еще сомневается в том, была ли пластика, достаточно сравнить фотографии до и после. Видно, что проводились процедуры ринопластики, блефаропластики, а также она дважды перенесла редукционную маммопластику, то есть уменьшение груди. Но несмотря на все операции, Екатерина выглядит молодо и красиво.
Поклонницы знаменитого телепроекта Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга, должны помнить одну из самых ярких участниц шоу Дарью Пынзарь. Девушка прославилась не только в периметре, создав семью с мужем Сергеем, но и после проекта. Сейчас Дарья популярный блогер, поэтому каждый человек может заметить изменения в ее внешности, глядя на фото и видео кумира каждый день.
Пынзарь два раза делала пластическую операцию груди, убирала нависшее веко и разглаживала мешки под глазами, делала липосакцию подбородка и убирала комки биша, а также применяла процедуру эндоскопического лифтинга. Можно смело сказать, что звезда телестройки потратила на совершенствование себя больше миллиона рублей. Но самое главное, что девушка не переборщила: все выглядит естественно и красиво.
А вот и новое поколение подоспело. Уверены, если вы знаете, что такое Тик-Ток хаус, то вы и знаете Диану Астер (di.barbie). Девушка стала популярной за счет того, что выкладывала видео и фото в социальные сети, а те разлетались по всему интернет пространству. Но несмотря на то, что девушка достаточно медийная и уверенная в себе, у нее был комплекс — нос с горбинкой.
С 15 лет Диана мечтала сделать ринопластику и навсегда забыть о стеснетиях. В 2021 году ее желания осуществились. Об этом девушка сообщила в своих соц сетях: показывала подписчикам, как собирает анализы и готовится к операции, но до последнего не говорила, что именно хочет изменить, хотя многие догадывались. Как итог: новый красивый и аккуратненький носик, скорее всего закрытым методом.
«Закрытый способ предполагает, что доктор получает доступ с помощью разрезов внутри носовых ходов. Поэтому на коже не остается рубцов, швов или других признаков проведения коррекции», — отмечает хирург Паруйр Минасян.