Российские звезды, которым пластика пошла на пользу

Уже далеко не секрет, что большинство недостатков внешности можно исправить с помощью пластических операций. Звездный пластический хирург Паруйр Минасян убежден, что многие из них совершенно незаметны на первый взгляд, но профессионалы всегда видят разницу. Ринопластика, маммопластика и разнообразные косметологические процедуры — это все то, чем грешат не только голливудские звезды, но и российские. Наш эксперт разобрал несколько примеров операций российских звезд, которые пошли им на пользу.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Паруйр Минасян Звездный пластический хирург

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Екатерина Варнава

Покажите человека, который не знает Екатерину Варнаву. Наверняка такого нет, ведь эта красотка очаровывает всех еще с 2010-х до настоящего времени. Зрелое поколение застало знаменитую телеведущую еще в самом расцвете ее карьеры на КВН. Но и тогда Катя умела удивить яркими образами и стильными нарядами.

Благодаря казахским кровям, Варнава получила довольно крупный и длинный «этнический» нос. Впрочем, именно он стал ее изюминкой и неоднократно обыгрывался как в КВН, так и в Камеди Вумен. Разумеется, никакие изменения этой части тела не могли остаться незамеченными.

Тем, кто еще сомневается в том, была ли пластика, достаточно сравнить фотографии до и после. Видно, что проводились процедуры ринопластики, блефаропластики, а также она дважды перенесла редукционную маммопластику, то есть уменьшение груди. Но несмотря на все операции, Екатерина выглядит молодо и красиво.

Дарья Пынзарь

Поклонницы знаменитого телепроекта Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга, должны помнить одну из самых ярких участниц шоу Дарью Пынзарь. Девушка прославилась не только в периметре, создав семью с мужем Сергеем, но и после проекта. Сейчас Дарья популярный блогер, поэтому каждый человек может заметить изменения в ее внешности, глядя на фото и видео кумира каждый день.

Пынзарь два раза делала пластическую операцию груди, убирала нависшее веко и разглаживала мешки под глазами, делала липосакцию подбородка и убирала комки биша, а также применяла процедуру эндоскопического лифтинга. Можно смело сказать, что звезда телестройки потратила на совершенствование себя больше миллиона рублей. Но самое главное, что девушка не переборщила: все выглядит естественно и красиво.

Диана Астер

А вот и новое поколение подоспело. Уверены, если вы знаете, что такое Тик-Ток хаус, то вы и знаете Диану Астер (di.barbie). Девушка стала популярной за счет того, что выкладывала видео и фото в социальные сети, а те разлетались по всему интернет пространству. Но несмотря на то, что девушка достаточно медийная и уверенная в себе, у нее был комплекс — нос с горбинкой.

С 15 лет Диана мечтала сделать ринопластику и навсегда забыть о стеснетиях. В 2021 году ее желания осуществились. Об этом девушка сообщила в своих соц сетях: показывала подписчикам, как собирает анализы и готовится к операции, но до последнего не говорила, что именно хочет изменить, хотя многие догадывались. Как итог: новый красивый и аккуратненький носик, скорее всего закрытым методом.