Выбрана победительница конкурса «Серебряная королева»

В центрах московского долголетия состоялся финал конкурса красоты «Серебряная королева». Его победительницей стала активистка центра московского долголетия «Марьино» Ольга Губаева. Всего на конкурс было подано более 500 заявок.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Масштабный общегородской конкурс красоты «Серебряная королева» прошел впервые. За этот титул на протяжении месяца вели упорную борьбу москвички старше 55 лет. В финал прошли участницы, которые победили в районных и окружных этапах конкурса.

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«Конечно, мы будем проводить подобные мероприятия ежегодно, чтобы те, кто не смог дойти до финала сегодня, попробовали свои силы в следующем году. Уверены, что в будущем количество участниц станет в разы больше. Проект “Центры московского долголетия” развивается и разрастается. Кроме того, уже поступило предложение организовать подобный конкурс среди мужчин и выбрать “серебряного” короля», — рассказала Елена Громова, руководитель сети клубных пространств «Центры московского долголетия».

Финал конкурса прошел в центре московского долголетия «Печатники». 11 участниц представили публике танец-дефиле, творческие номера, а также приняли участие в интеллектуальном состязании. В состав экспертной комиссии вошли профессионалы из мира моды и красоты. Для зрителей также были организованы концерт и мастер-классы.

Победительница Ольга Губаева более 20 лет занимается восточными единоборствами, ушу, цигуном и обучает этому других. В 2002 году она впервые стала призером чемпионата Казахстана по ушу и с тех пор многократно занимала призовые места в спортивных соревнованиях, а в конкурсе красоты участвовала в первый раз.

«Это мой первый опыт участия в конкурсе красоты, опыт сложный, но вместе с тем интересный, радостный и насыщенный», — рассказала Ольга Губаева.