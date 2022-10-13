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2 часа назад

Выбрана победительница конкурса «Серебряная королева»

Mos.ru

В центрах московского долголетия состоялся финал конкурса красоты «Серебряная королева». Его победительницей стала активистка центра московского долголетия «Марьино» Ольга Губаева. Всего на конкурс было подано более 500 заявок.

Выбрана победительница конкурса «Серебряная королева»
Фото: Mos.ruMos.ru

Масштабный общегородской конкурс красоты «Серебряная королева» прошел впервые. За этот титул на протяжении месяца вели упорную борьбу москвички старше 55 лет. В финал прошли участницы, которые победили в районных и окружных этапах конкурса.

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«Конечно, мы будем проводить подобные мероприятия ежегодно, чтобы те, кто не смог дойти до финала сегодня, попробовали свои силы в следующем году. Уверены, что в будущем количество участниц станет в разы больше. Проект “Центры московского долголетия” развивается и разрастается. Кроме того, уже поступило предложение организовать подобный конкурс среди мужчин и выбрать “серебряного” короля», — рассказала Елена Громова, руководитель сети клубных пространств «Центры московского долголетия».

Финал конкурса прошел в центре московского долголетия «Печатники». 11 участниц представили публике танец-дефиле, творческие номера, а также приняли участие в интеллектуальном состязании. В состав экспертной комиссии вошли профессионалы из мира моды и красоты. Для зрителей также были организованы концерт и мастер-классы.

Победительница Ольга Губаева более 20 лет занимается восточными единоборствами, ушу, цигуном и обучает этому других. В 2002 году она впервые стала призером чемпионата Казахстана по ушу и с тех пор многократно занимала призовые места в спортивных соревнованиях, а в конкурсе красоты участвовала в первый раз.

«Это мой первый опыт участия в конкурсе красоты, опыт сложный, но вместе с тем интересный, радостный и насыщенный», — рассказала Ольга Губаева.

Проголосовать за участниц можно было в телеграм-канале проекта. Приз зрительских симпатий получила участница от центра московского долголетия «Пресненский» Сара Вахит. Ее видеовизитка набрала в общей сложности более тысячи реакций в социальных сетях центров московского долголетия.

Красота,Елена Громова,
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