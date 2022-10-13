3 причины, почему макияж вас старит

Какие ошибки заставляют окружающих недоуменно оглядываться вам вслед.

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Абсолютное большинство женщин используют макияж, чтобы «убрать» недостатки и выглядеть идеально, но часто совершает ошибки, которые приносят обратный эффект. Мы сами добавляем себе возраст, и даже не замечаем, а вот окружающие видят нас совсем не так, как нам хотелось бы. Что именно не так? В этом мы и попытались разобраться.

Ошибка #1. Несколько акцентов в мейкапе

Наш мозг так устроен, что мы способны акцентировать внимание только на одной части тела в один момент. Визажисты знают, что чем больше мы подчеркиваем глаза или губы, тем привлекательнее будет образ в целом. Когда макияж слишком активный, сосредоточиться на чем-то одном будет очень сложно, кажется, что девушка использует абсолютно всю косметику, которую смогла найти в косметичке, а самый главный принцип естественного и привлекательного макияжа — ощущение, что вы ничего не наносили на лицо, просто подчеркнули свои достоинства.

Ошибка #2. Вы опускаете уголки губ

Некоторые женщины имеют такую особенность — уголки их губ тянутся вниз, причем это не зависит от возраста. С помощью матовой или слишком плотной помады этот эффект буквально бросается в глаза. Также стоит отказаться от плотных текстур в случае, если у вас очень тонкие губы. В вашем случае стоит отдать предпочтение полупрозрачным помадам и блескам, но следите, чтобы в продукте не было шиммера — он придает еще больше возраста.

Ошибка #3. Неестественный ресничный изгиб