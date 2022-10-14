4 бьюти-средства для домашнего ухода, которые заменят косметолога

Как поддержать кожу в отличном состоянии и при этом сэкономить

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Посещение косметолога может стать большой статьей расходов если не каждый месяц, то уж точно на регулярной основе. При этом мало кто задумывается о том, что стоит лишь подобрать свой набор уходовых средств, чтобы забыть о кабинете косметолога как минимум на полгода. Мы собрали одни из основных средств, которые должны быть в вашем бьюти-арсенале.

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Домашний пилинг

Конечно, косметолог может предложить вам практически любой пилинг на выбор в зависимости от вашего типа и состояния кожи, но ведь в большинстве случаев, если у вас нет серьезных проблем с кожей, вы можете обойтись домашними средствами, в том числе и пилингом. Откажитесь от профессиональных пилингов на дому, для самостоятельного использования прекрасно подойдут энзимные пилинги и пилинги-скатки. Они не нанесут вреда коже и необходимы в осенне-зимний период.

Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз

Не секрет, что кожа вокруг глаз стареет быстрее всего, так как под тонкой кожицей нет жировой прослойки. Поэтому уход за этой зоной необходимо осуществлять уже после 25 лет. Как правило, к косметологу отправляются, чтобы решить проблему гусиных лапок и слезных заломов в этой области, но ведь вы можете значительно замедлить проблемы, вооружившись питательным кремом и очищая область вокруг глаз мицеллярной водой ежедневно.

Глиняные маски

Для девушек, страдающих из-за воспалений, гиперкератоза и плохого цвета лица, вопрос посещения косметолога стоит очень остро. Справиться с этими проблемами самостоятельно довольно сложно, но вполне реально улучшить ситуацию с помощью глиняных масок. Наверное, каждый обладатель жирной и проблемной кожи слышал о чудесах, которые творит голубая глина, так, подобрав глину для своей проблемы, можно значительно улучшить ситуацию, действуя строго по инструкции на упаковке.

Правильный крем для лица