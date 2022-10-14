4 бьюти-средства для домашнего ухода, которые заменят косметолога

Как поддержать кожу в отличном состоянии и при этом сэкономить
Посещение косметолога может стать большой статьей расходов если не каждый месяц, то уж точно на регулярной основе. При этом мало кто задумывается о том, что стоит лишь подобрать свой набор уходовых средств, чтобы забыть о кабинете косметолога как минимум на полгода. Мы собрали одни из основных средств, которые должны быть в вашем бьюти-арсенале.
Конечно, косметолог может предложить вам практически любой пилинг на выбор в зависимости от вашего типа и состояния кожи, но ведь в большинстве случаев, если у вас нет серьезных проблем с кожей, вы можете обойтись домашними средствами, в том числе и пилингом. Откажитесь от профессиональных пилингов на дому, для самостоятельного использования прекрасно подойдут энзимные пилинги и пилинги-скатки. Они не нанесут вреда коже и необходимы в осенне-зимний период.
Не секрет, что кожа вокруг глаз стареет быстрее всего, так как под тонкой кожицей нет жировой прослойки. Поэтому уход за этой зоной необходимо осуществлять уже после 25 лет. Как правило, к косметологу отправляются, чтобы решить проблему гусиных лапок и слезных заломов в этой области, но ведь вы можете значительно замедлить проблемы, вооружившись питательным кремом и очищая область вокруг глаз мицеллярной водой ежедневно.
Для девушек, страдающих из-за воспалений, гиперкератоза и плохого цвета лица, вопрос посещения косметолога стоит очень остро. Справиться с этими проблемами самостоятельно довольно сложно, но вполне реально улучшить ситуацию с помощью глиняных масок. Наверное, каждый обладатель жирной и проблемной кожи слышал о чудесах, которые творит голубая глина, так, подобрав глину для своей проблемы, можно значительно улучшить ситуацию, действуя строго по инструкции на упаковке.
Вы наверняка успели на собственном опыте понять, что даже самое дорогое средство, подобранное неправильно, может не только не помочь, но и добавить новых проблем с кожей. В этом случае важно посетить косметолога и обсудить с ним свой тип кожи и его проблемы. Уже после этого вы сможете самостоятельно понять, какие компоненты должны содержаться в вашем идеальном креме, а также сможете подбирать подходящую именно вам текстуру питательного средства — крем, сыворотка или гель.