Делаем сами: маски, патчи и скрабы для осени

Домашняя косметика из сезонных продуктов может быть не менее эффективна, чем магазинная.

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Осенью кожа особенно нуждается в увлажнении, питании и уходе. Из-за непогоды на лице и теле могут появиться шелушения, а после включения отопления многие сталкиваются с сухостью кожи. Конечно, можно приобрести любые средства в магазине, но иногда домашняя косметика не менее эффективна, а ее приготовление похоже на медитацию, которая успокаивает и заставляет забыть о тревоге.

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Скрабы

Отшелушивающие средства косметологи советую не наносить на лицо, но для тела — это настоящее спасение в зимний и осенний период. Они убирают отмершие клетки, делая кожу более гладкой и нежной.

Приготовить скрабы самостоятельно совсем не сложно. В качестве абразивных частиц можно использовать кофе, соль или сахар. Вторым составляющим скраба должно стать масло, его добавляют в пропорции 2:1. На половину стакана соли или кофе берут четверть стакана масел.

Идеальным вариантом для осени считаются питательные скрабы, смягчающие кожу. Например, овсяный с молоком и оливковым маслом.

Возьмите полстакана овсяных хлопьев, несколько ложек молока и столько же оливкового масла. Этот скраб отлично подойдет для тех, кто страдает от сухости кожи.

Еще один способ отшелушить тело осенью: тыквенно-кофейный скраб. Для его приготовления используют спитый молотый кофе, тыкву, пробитую блендером, и любое базовое масло: оливковое, кокосовое. Этот скраб пахнет осенними праздниками, успокаивает, настраивает на отдых.

Маски

Маска для лица для многих девушек — не просто бьюти-рутина, а ритуал красоты, который позволяет расслабиться, побыть наедине с собой. Осенью рекомендуют выбирать питательные маски, которые компенсируют слишком сухой воздух в помещении и промозглый ветер на улице.

Осенью маски особенно удобно делать дома, ведь в сезонных продуктах содержится множество полезных для кожи веществ.

Одна из самых популярных масок в холодные дни — яблочная. Фрукты богаты кислотами, витамином С, пептидами, они омолаживают, избавляю от отеков.

Возьмите небольшое яблоко и натрите его на мелкой терке. Отделите белок куриного яйца, добавьте его в яблочную кашицу, затем налейте одну столовую ложку оливкового масла. Маску нужно подержать 15 минут, а затем смыть теплой водой. Она освежает, устраняет отеки и делает кожу сияющей.

Не менее эффективна рябиновая маска. Для ее приготовления соберите ягоды во время прогулки, хорошо промойте и измельчите в блендере. Добавьте к рябиновой кашице ложку меда и оливкового масла. сли у вас нормальная или сухая кожа, то добавьте в массу яичный желток, а если жирная и пористая — белок. Такая маска богата витамином А и антиоксидантами, она отлично борется с серым цветом лица.

Патчи

Специальные наклейки для зоны вокруг глаз призваны устранить отеки, а осенью с этой проблемой сталкиваются многие: влияет и погода, и пара лишних кружек чая, которую мы незаметно для себя выпиваем, чтобы согреться. Патчи можно сделать дома: по эффективности они не уступают покупным.