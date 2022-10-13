Дерматологи раскрыли главные правила ухода за кожей

Врач Соня Хорана выделила среди ключевых процедур применение солнцезащитного крема с фильтром широкого спектра, антиоксидантов, например, витамина С, утром и ретиноидов вечером. В свою очередь, дерматолог Зайнаб Лафтах посоветовала всегда очищать кожу на ночь, чтобы избежать закупорки пор и появления комедонов. По ее словам, процесс следует начать с мицеллярной воды, затем перейти к препарату на масляной основе и завершить умывание с помощью геля или пены.