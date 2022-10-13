Дерматологи раскрыли главные правила ухода за кожей

Редактор модного портала Who What Wear Грейс Дэй в соавторстве с дерматологами раскрыла главные правила ухода за кожей. Соответствующий материал появился на сайте издания.
Врач Соня Хорана выделила среди ключевых процедур применение солнцезащитного крема с фильтром широкого спектра, антиоксидантов, например, витамина С, утром и ретиноидов вечером. В свою очередь, дерматолог Зайнаб Лафтах посоветовала всегда очищать кожу на ночь, чтобы избежать закупорки пор и появления комедонов. По ее словам, процесс следует начать с мицеллярной воды, затем перейти к препарату на масляной основе и завершить умывание с помощью геля или пены.
Кроме того, специалисты посоветовали особое внимание уделять области шеи и менять уходовые средства в зависимости от сезона.
«Холодная погода и ветер могут спровоцировать обезвоживание кожи и нарушить ее барьерную функцию, что, в свою очередь, приводит к сухости, зуду и шелушению. Чтобы справиться с данной проблемой, ищите средства с керамидами, глицерином и гиалуроновой кислотой в качестве основных ингредиентов», — призвала Хорана.