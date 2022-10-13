Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
2 часа назад

Девушка купила депилятор на сайте Shein и осталась с ранами под мышками

Lenta.ru

Блогерша Сара Халфино купила депилятор на сайте ретейлера Shein и осталась с ранами под мышками. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка купила депилятор и осталась с ранами под мышками
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка рассказала, что приобрела за пять долларов (примерно 300 рублей) прибор для безболезненного удаления волос посредством трения о кожу. Однако во время его применения она повредила область подмышечных впадин. На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала, как прижимает салфетки к поврежденным участками тела.

«Когда вы покупаете депилятор на Shein, и от него у вас кровоточат подмышки», — заявила автор видео.

В свою очередь зрители также отметили, что имеют неудачный опыт использования данного устройства.

«Он похож на терку для сыра», «Я воспользовалась им и поехала к морю. После купания в соленой воде у меня сошла кожа», «У меня есть такое же устройство для ног, после применения которого они горят и кровоточат», — прокомментировали пользователи.

В июле сообщалось, что визажистка и блогерша Хия Рехман купила популярный прибор для эпиляции и осталась с ожогами. По словам 19-летней девушки, она приобрела устройство для безболезненного удаления волос — так называемый ластик (hair eraser), который якобы «стирает» растительность на теле и делает кожу гладкой.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители