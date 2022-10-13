Девушка купила депилятор и осталась с ранами под мышками

Блогерша Сара Халфино купила депилятор на сайте ретейлера Shein и осталась с ранами под мышками. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девушка рассказала, что приобрела за пять долларов (примерно 300 рублей) прибор для безболезненного удаления волос посредством трения о кожу. Однако во время его применения она повредила область подмышечных впадин. На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала, как прижимает салфетки к поврежденным участками тела.

«Когда вы покупаете депилятор на Shein, и от него у вас кровоточат подмышки», — заявила автор видео.

В свою очередь зрители также отметили, что имеют неудачный опыт использования данного устройства.

«Он похож на терку для сыра», «Я воспользовалась им и поехала к морю. После купания в соленой воде у меня сошла кожа», «У меня есть такое же устройство для ног, после применения которого они горят и кровоточат», — прокомментировали пользователи.