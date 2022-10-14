Как спасти свою кожу в первые морозы

Восковые компрессы на ночь, витаминные добавки, небольшая корректировка пищи, - и никакие перепады температур не страшны вашей коже. Так считает дерматолог Ольга Божок.

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Для компрессов подойдут любые восковые мази, например, ланолин. Перед сном на распаренные руки или ноги наносим мазь и надеваем целлофановые перчатки или обычные пакеты (на ноги). Утром пальцы и пятки станут как новенькие.

Из добавок зимой особенно полезны витамин С и группы А, D, E. Они также влияют на эластичность кожи, их следует принимать внутрь.

Что касается рациона, то предпочтение следует отдавать овощам с повышенным содержанием каротина и витамина А, из привычных нам овощей их больше всего в моркови и тыкве.

Кстати, тушеная смесь из этих продуктов прекрасно сочетается с курицей или индейкой. Полезные свойства при этом не теряются.

В зимнее время также хороши мясные костные бульоны, блюда из говяжьей печени и печень трески.

«Просто так кожа на руках и ногах не трескается, - напоминает эксперт, – трещины появляются, когда в организме слабеет защита жирорастворимых витаминов».