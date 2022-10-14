7 сомнительных бьюти-процедур

В погоне за красотой россиянки готовы на многое. Мять лицо, как тесто? Хорошо. Остужать кожу до –195 градусов? Отлично! Бить себя током? Да запросто. Лишь бы вернуть молодость или избавиться от надоедливых прыщей. Но стоит ли игра свеч? Далеко не всегда. «Секрет» рассказывает о процедурах, которые не вернут молодость и не вылечат от акне несмотря на потраченные деньги и время.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Чистка лица

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Что это. Чистка лица — это когда косметолог выдавливает прыщи, чёрные точки и жировики руками или с помощью специального инструмента (металлической петли или ложки Уно).

Сколько стоит. В среднем 2000–3000 рублей.

Ожидания. Косметологи обещают гладкую кожу — но только после того, как истерзанное после процедуры лицо заживёт.

Реальность. Некоторым везёт, и кожа становится чище. Но чаще всего прыщи выскакивают снова, а от выдавленных высыпаний остаются пятна и рубцы.

Почему так? Механическая чистка лица вредит больше, чем помогает. Это не лечение: косметолог борется не с причиной возникновения высыпаний (неправильным питанием или уходом, заболеваниями и так далее), а с её следствиями — прыщами. Некоторые прыщи трогать вообще нежелательно. Если воспаление сильное, вскрыв его, можно занести инфекцию в глубокие слои кожи и ухудшить ситуацию. Авторитетные медицинские ресурсы не считают чистку лица эффективным способом лечения акне. Чаще прыщи советуют лечить с помощью лазерной терапии, антибиотиков, гормонов и ретиноидов. Практикующие врачи тоже бьют тревогу, ведь, несмотря на популярность, чистка лица ничего не лечит — а порой и калечит.

Солярий

Что это. Фотолампы помогают загореть — и это вполне доказательно с точки зрения науки. Но когда аппараты на основе УФ-излучения начинают использовать для лечения проблемной кожи, тут-то и возникают вопросы.

Сколько стоит. В среднем 2000–7000 рублей.

Ожидания. Чистая и упругая кожа — без прыщей, пигментных пятен, веснушек и сосудистых звёздочек.

Реальность. Всё как и прежде, только кожа суше и выше риск развития рака кожи.

Почему так? Причина в том, что большие дозы УФ-лучей быстро старят кожу. Ещё один риск для тех, кто любит перебрать солнца, — развитие рака кожи. Кроме того, свет раздражает кожу, делая её более хрупкой и чувствительной и вызывая покраснения.

«Во время загара в солярии проявления акне действительно подсушиваются, а на фоне загорелой кожи постакне (пятна от прыщей. — Прим. "Секрета") кажутся менее яркими. Однако мнимое благополучие сменится неизбежным ухудшением, поскольку усиливается фолликулярный гиперкератоз (в народе — гусиная кожа. — Прим. "Секрета") и меняется иммунный статус кожи», — рассказала Виктория Заярная из «Эстем».

«Лампы в солярии способствуют преждевременному старению кожи, обезвоживанию, появлению морщин, пигментных пятен, образованию себорейных кератом (как правило, это жёлто-коричневые пятна на лице. — Прим. "Секрета"). Солярий не предназначен для лечения кожных заболеваний», — рассказала Елена Филатова из DocMed.

Фототерапия

Что это. Лечение кожи направленным светом определённой длины. На место воздействия наносится специальный гель, предохраняющий от ожога.

Сколько стоит. В зависимости от участка кожи от 1300 рублей. Фототерапия лица полностью обойдётся в 7000–8000.

Ожидания. Кожа без покраснений и прыщей.

Реальность. От ничего до «видимого улучшения» — эффект от терапии будет прямо пропорционален силе самовнушения пациента.

Почему так? Учёные, исследуя метод, не нашли разницы между людьми с акне, которыx лечили светом, и группой, получившей плацебо. Отдельно исследователи отметили и тот факт, что большинство научных публикаций по теме лечения прыщей светом спонсируются индустрией. Тут налицо конфликт интересов. Но при этом фототерапия как метод имеет место быть при лечении серьёзных заболеваний кожи типа псориаза, атопического и себорейного дерматита и т. д. — но в качестве дополнительного, а не основного метода. УФ-излучение также используют при желтухе новорождённых — свет помогает вывести из крови билирубин.

Буккальный массаж

Что это. Буккальный (с англ. buccal — щёчный) массаж лица — это когда косметолог надевает на руку стерильную перчатку, засовывает пальцы в рот пациенту и массажирует щёки и губы, а также верхнее нёбо изнутри.

Сколько стоит. В среднем 4600 рублей.

Ожидания. Пройдут отёки, рассосутся носогубные и кисетные морщины, повысится упругость кожи и уменьшится объём щёк.

Реальность. Отёки действительно пройдут, всё остальное зависит от силы самовнушения.

Почему так? Есть предположения, что массаж лица (любой, не обязательно буккальный) действительно помогает убрать отёчность. Но учёные до сих пор считают , что «техники ручного лимфодренажа остаются клиническим искусством, основанным на гипотезах, теории и предварительных данных». Иными словами, это больше творчество со стороны массажиста и приятное времяпрепровождение со стороны клиента, а не медицинская процедура. Скептически к методике настроены и врачи.

«Лифтинговый эффект, разглаживание морщин, повышение упругости кожи либо отсутствуют, либо весьма непродолжительны. Вероятно кратковременное уменьшение отёчности — не более того», — рассказала Елена Филатова из DocMed.

Качественных научных исследований массажа лица как средства достижения лифтинг-эффекта нет: PubMed содержит пару предварительных анализов, в том числе с использованием лица трупа , без каких-либо выводов. Так что положительный эффект процедуры пока никто не доказал. Лучше уж найти причину отёков и подобрать грамотное лечение, чем массировать опухшие ткани. Что касается «уменьшения объёма щёк» и «избавления от морщин» — тут более эффективную помощь окажет грамотно подобранный уход или даже пластический хирург. Или психотерапевт.

Гимнастика для лица (или фейсбилдинг)

Что это. Фейсбилдинг — это последовательность физических упражнений, которые нужно выполнять с помощью мышц лица. Адепты методики надувают щёки, выпучивают глазные яблоки, дёргают веком — всё для того, чтобы накачать злосчастные мышцы.

Сколько стоит. От 0 (если заниматься дома по видеоурокам) до бесконечности (за курсы, тренинги и так далее). Тренеров по фейсбилдингу великое множество. Все как на подбор красавицы, которые рекламируют обучение своими идеальными лицами.

Ожидание. Подкачанные мышцы лица вернут коже молодость, помогут убрать второй подбородок, подкачать губки, сделать выразительными скулы, укоротить нос или исправить его асимметрию.

Реальность. Стареющая кожа, а всё остальное зависит от силы самовнушения. Почему так? С возрастом меняется не только сама кожа, но и подкожно-жировая клетчатка, связки и лицевой скелет. Мышцы, конечно, можно накачать. Но не стоит удивляться, если после курса упражнений вместо гладкого молодого лица получатся новые морщины. У фейсбилдинга нет доказательной базы.

Один из самых убедительных экспериментов проводили на 27 пациентах (чего, в принципе, мало для сколь-либо показательных исследований). Им было от 40 до 65 лет — и они 5 месяцев ежедневно тренировали мышцы лица, а потом сами (!) оценивали результаты. Если коротко, даже этот эксперимент неубедителен. Но вот что доказательно поможет от морщин, так это ботокс и филлеры . Хотя и у них есть свои минусы.

Криомассаж

Что это. Видели научные шоу с жидким азотом, который при комнатной температуре мгновенно превращается в холодный пар? Азот используют для резки твердых металлов, с его помощью охлаждают оборудование и технику, замораживают грунты и даже почивших людей — в надежде когда-нибудь потом разморозить и оживить. Косметологи тоже не обошли стороной это вещество. Жидкий азот, температура которого –195 градусов, наносят на аппликатор (как правило, это деревянная палочка с ватным валиком) и проводят им по массажным линиям на лице. Контактируя с кожей, вещество сразу же испаряется — никакой мгновенной заморозки, как показывают в кино, не происходит.

Сколько стоит. От 1350 рублей без учета стоимости приёма. Ожидание. Вернуть молодость коже, обновить клетки, улучшить кровообращение и нормализовать работу сальных желёз, вылечить себорею, алопецию, розацеа, акне и ещё кучу разных заболеваний кожи.

Реальность. Вам просто холодно — полезного эффекта для кожи ноль.

Почему так?

«Криомассаж не имеет убедительных исследований по эффективности: уровни достоверности и убедительности рекомендаций при лечении акне, выпадения волос, розацеа слабые. Однако криотерапию успешно применяют для удаления себорейных кератом, бородавок, папиллом, пигментных пятен и других образований кожи», — рассказала Елена Филатова, врач-дерматолог, косметолог клиники доказательной медицины DocMed.

Качественных научных исследований по этой процедуре нет. На PubMed опубликована научная статья российских авторов о чудодейственных свойствах криомассажа , но в исследовании участвовали всего лишь 78 человек. Этого крайне мало для того, чтобы что-то утверждать.

«Кокран» (международная некоммерческая организация, изучающая эффективность методов лечения при помощи доказательной медицины) заявляет, что криотерапия эффективна в лечении бородавок (а точнее, в их удалении). Однако эта методика болезненная, затратная и у нее много побочек .

Домашние щётки и массажёры для лица

Что это. Приборы для ухода за кожей в домашних условиях — без визита к косметологу. Есть аппараты с вибрацией для глубокого очищения кожи, гаджеты для микротоковой терапии, различные массажёры, ультразвуковые лопатки для чистки лица.

Сколько стоят. Самый простой гаджет стоит в районе 2000 рублей, навороченный — от 15 000 рублей и до бесконечности.

Ожидания. Просто поводить по лицу 5–15 минут аппаратом за чашкой кофе под любимый сериал и получить омолаживающий эффект.

Реальность. 5–15 минут, потраченных впустую.