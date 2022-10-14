Почему рано седеют волосы

В некоторых случаях от вас ничего не зависит.

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У одних седина появляется медленно, волосок за волоском. У других голова седеет практически одновременно. Также бывает разный оттенок седины: от тёмно-серого до белоснежного. Всё это — индивидуальные особенности.

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Ирина Терещенко, к. м. н., врач клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ: Возраст — главная, но далеко не единственная причина появления седины.

Для начала разберёмся, почему в принципе с возрастом волосы изменяют цвет. Изначально наш волос прозрачный, а цвет ему придаёт пигмент — меланин. С возрастом производство этого пигмента снижается, волосы сначала тускнеют, а вслед за этим седеют. И причиной тому не всегда становятся возрастные изменения.

Генетика

Самый важный фактор, от которого зависит, когда вы столкнётесь с серебряными висками, — наследственность. И это одна из немногих причин, на которую мы не в состоянии повлиять. Если у кого-то из ваших родителей седина появилась раньше 25-30 лет, высока вероятность, что вас ждёт то же самое.

Раса

Принадлежность к расе тоже имеет значение. Раньше всех (в возрасте около 30 лет) начинают седеть европеоиды. Представители монголоидной расы обычно седеют позже — начиная с 40 лет. И самыми последними встречают седину негроиды, как правило, после 50 лет.

Недостаток важных веществ

Дефицит витаминов и минералов, неправильное, скудное питание имеют особенное значение для процесса старения. Для красивых, густых и молодых волос требуется много питательных веществ. Важно поддерживать достаточный уровень цинка, меди, железа, витамина D, витамина В12, кальция. Кстати, как распознать дефицит последнего, рассказали в материале по ссылке.

Нужно помнить, что для организма вреден как дефицит, так и избыток веществ. Поэтому не стоит назначать себе витаминные комплексы самостоятельно. Для начала нужно проверить имеющийся уровень веществ в крови и только на основании результатов анализов подбирать препарат и дозировку вместе с врачом.

Заболевания щитовидной железы

Эндокринная система контролирует все обменные процессы в человеческом теле, и нарушения в работе щитовидной железы могут влиять на работу меланоцитов (клеток, которые производят мелатонин). При ранней седине стоит сдать соответствующие анализы, чтобы исключить эту причину.

Стресс

Во время стресса в кровь выбрасывается огромное количество адреналина, который мешает усвоению мелатонина. Длительное напряжение действительно может стать причиной ранней седины и в целом крайне негативно воздействует на организм. Однако никто (ну, почти) не седеет в один момент. Истории о том, что кто-то после сильного стресса проснулся с полностью седой головой — миф.

Вредные привычки