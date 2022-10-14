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49 минут назад

Перечислены способы быстро избавиться от прыща

Lenta.ru

Бьюти-редактор Marie Claire Юлия Федорова перечислила способы быстро избавиться от прыща. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Перечислены способы быстро избавиться от прыща
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт посоветовала точечно наносить на воспаленную кожу средства, в которых содержатся салициловая кислота, масло чайного дерева и бензоил пероксид, а также цинк и сера. Справиться с проблемой также помогут специальные патчи, пасты или концентраты, а прикладывание холодного льда или ролика снимет красноту и зуд, отметила журналистка.

Кроме того, следует увлажнять кожу, раз в неделю менять наволочку на подушке и каждый день стирать маску для сна. При это необходимо проверить свои косметические средства на наличие комедогенных компонентов, таких как минеральные масла или ланолин, призвала редактор.

Красота,Юлия Федорова,
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