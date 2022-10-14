9 бьюти-секретов Мэрилин Монро, которые стоит попробовать каждой

В свое время актриса считалась секс-символом, а о ее романах и бесконечных влиятельных поклонниках слагали легенды. Монро, как никто, понимала: внешность открывает многие двери Голливуда, поэтому на протяжении всей жизни следовала строгим правилам красоты. Рассказываем, каким именно.

Фото: Super.ru Super.ru

Правило 1: определенный оттенок блонда

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Уверены, вы ни за что не догадаетесь, как назывался оттенок волос, в который красили Мэрилин. Не будем томить: «белая наволочка». Биограф Памела Кио рассказывает, что волосы Монро обесцвечивали каждые три недели. А чтобы краска не вымывалась как можно дольше, актриса придумала, как избежать мытья волос. В далекие 1950-е она изобрела импровизированный сухой шампунь — детскую присыпку.

Правило 2: избегать загара

Монро, как и многие косметологи, была уверена, что солнце пагубно влияет на кожу, поэтому никогда не загорала. А еще актриса считала, что смуглый тон ей не идет: «Я лично против глубокого загара, потому что мне нравится чувствовать себя блондинкой во всем».

Правило 3: особое нанесение помады

Пышные губы Монро — результат необычного использования помады. Визажист кинозвезды наносил пять различных оттенков красного: более темные снаружи и более светлые –– внутрь. Так создавался эффект объема.

Правило 4: ледяные ванны

Да, именно в холодной воде актриса лежала по несколько минут в неделю. Знаменитость считала, что это оказывает эффект на кожу, делая ее упругой и подтянутой.

Правило 5: здоровый сон

Куда без него! Актриса всегда старалась высыпаться, даже несмотря на активный график съемок и постоянные вечеринки. Монро спала от пяти до десяти часов в сутки на широкой односпальной кровати. А по воскресеньям позволяла себе проваляться в постели еще пару часов после пробуждения.

Правило 6: сон без одежды

Монро ложилась спать голая, заявляя, что пижамы и «жуткие ночные рубашки» мешают ей. Единственное, что было на ней в кровати, — пять капель аромата Chanel № 5. Их же она добавляла в воду, когда принимала ванну.

Правило 7: постоянный уход за кожей по совету дерматолога

Свое лицо Монро доверяла венгерскому дерматологу Эрно Ласло, к которому также ходила Одри Хепберн. Актриса страдала сухостью кожи (потому что одержимо умывалась по пять раз в день, боясь высыпаний), поэтому врач рекомендовал ей вечером использовать очищающее масло, лосьон и крем Active Phelityl собственного бренда Erno Lazlo. В любимчиках у Монро также были самый простой увлажняющий крем Nivea и оливковое масло.

Правило 8: вечное сияние

Хайлайтер в годы Монро еще не придумали, однако актриса понимала, как важно подчеркивать определенные контуры лица. Для особого сияния она наносила вазелин под тональную основу, достигая таким образом эффекта свечения.

Правило 9: отсутствие спорта