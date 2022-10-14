9 бьюти-секретов Мэрилин Монро, которые стоит попробовать каждой

В свое время актриса считалась секс-символом, а о ее романах и бесконечных влиятельных поклонниках слагали легенды. Монро, как никто, понимала: внешность открывает многие двери Голливуда, поэтому на протяжении всей жизни следовала строгим правилам красоты. Рассказываем, каким именно.
Уверены, вы ни за что не догадаетесь, как назывался оттенок волос, в который красили Мэрилин. Не будем томить: «белая наволочка». Биограф Памела Кио рассказывает, что волосы Монро обесцвечивали каждые три недели. А чтобы краска не вымывалась как можно дольше, актриса придумала, как избежать мытья волос. В далекие 1950-е она изобрела импровизированный сухой шампунь — детскую присыпку.
Монро, как и многие косметологи, была уверена, что солнце пагубно влияет на кожу, поэтому никогда не загорала. А еще актриса считала, что смуглый тон ей не идет: «Я лично против глубокого загара, потому что мне нравится чувствовать себя блондинкой во всем».
Пышные губы Монро — результат необычного использования помады. Визажист кинозвезды наносил пять различных оттенков красного: более темные снаружи и более светлые –– внутрь. Так создавался эффект объема.
Да, именно в холодной воде актриса лежала по несколько минут в неделю. Знаменитость считала, что это оказывает эффект на кожу, делая ее упругой и подтянутой.
Куда без него! Актриса всегда старалась высыпаться, даже несмотря на активный график съемок и постоянные вечеринки. Монро спала от пяти до десяти часов в сутки на широкой односпальной кровати. А по воскресеньям позволяла себе проваляться в постели еще пару часов после пробуждения.
Монро ложилась спать голая, заявляя, что пижамы и «жуткие ночные рубашки» мешают ей. Единственное, что было на ней в кровати, — пять капель аромата Chanel № 5. Их же она добавляла в воду, когда принимала ванну.
Свое лицо Монро доверяла венгерскому дерматологу Эрно Ласло, к которому также ходила Одри Хепберн. Актриса страдала сухостью кожи (потому что одержимо умывалась по пять раз в день, боясь высыпаний), поэтому врач рекомендовал ей вечером использовать очищающее масло, лосьон и крем Active Phelityl собственного бренда Erno Lazlo. В любимчиках у Монро также были самый простой увлажняющий крем Nivea и оливковое масло.
Хайлайтер в годы Монро еще не придумали, однако актриса понимала, как важно подчеркивать определенные контуры лица. Для особого сияния она наносила вазелин под тональную основу, достигая таким образом эффекта свечения.
И, наконец, неоднозначный пункт, но да: Монро не любила физические нагрузки. Единственное упражнение, которое она повторяла изо дня в день для красивой области декольте, — подъем двух пятифунтовых гирь над головой 15 раз. Так актриса прорабатывала еще и мышцы рук.