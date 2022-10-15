Жирная или сухая: как правильно очищать разные типы кожи

Beauty-отдел WomanHit.ru собрал советы от косметологов и подходящие бьюти-средства.

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Любой косметолог скажет вам: никакие чудодейственные кремы не помогут, если вы неправильно очищаете кожу. Вместе с экспертами рассказываем главные правила, которым должна следовать каждая девушка Прежде всего нужно понять свой тип кожи и уже в зависимости от этого подбирать правильный уход. Рассмотрим каждый из вариантов

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СУХАЯ КОЖА

О чем нужно помнить

Постарайтесь не использовать при очищении водопроводную воду, поскольку такая вода может нарушить pH, повредить защитную гидролипидную мантию, спровоцировать обезвоженность и шелушение. Также при выборе средства ищите те, в составе которых отсутствуют аллергенов и агрессивных ПАВ.

Берем на вооружение

Мицеллярная вода для кожи с покраснениями и розацеа Sensibio H2O AR от Bioderma содержит мицеллы, которые буквально захватывают макияж и загрязнения, при этом она не нарушает гидролипидный баланс кожи. Также в составе — патент Rosactiv на биологическом уровне успокаивает кожу и уменьшает покраснения. А вот спирт, парабены и отдушки отсутствуют как факт. Именно поэтому это средство идеально подходит сухой, чувствительной и реактивной коже с покраснениями и розацеа.

ЖИРНАЯ И КОМБИНИРОВАННАЯ КОЖА

О чем нужно помнить

жирная кожа — это блеск, расширенные поры, неровный рельеф;

комбинированная — сухость на боковых областях лица и повышенная жирность — в Т-зоне. Для начала следует понять, в чем разница между жирной и комбинированной кожей. Подсказка:

Но очищать и жирную, и для комбинированную кожу можно примерно одинаково. Для очищения лучше использовать такие средства, которые не будут пересушивать кожу, давать эффекта пленки и вызывать чувство сухости или стянутости.

Берем на вооружение

Обычно для жирной и комбинированной кожи отлично подходят нежные пенки. Но есть и более щадящий вариант. Это — энзимные пудры. Если не вдаваться в научные детали, то энзимная пудра — некий гибрид мягкой пенки для умывания и эксфолианта, но выпущенный в виде порошка мелкого помола. Энзимы глубоко очищают и отшелушивают кожу, при этом не травмируют ее, в сравнении со скрабирующими гранулами, действуют нежнее, чем кислотный пилинг, так как не нарушают защитную поверхность кожи. Новинка от корейского бренда Corimo создана как раз для комбинированной и жирной кожи лица. В ее составе — пре- и пробиотики, а также экстракт зеленого чая. Благодаря этому вы получаете глубокое очищение, матовую кожу, чистые поры. Использование пудры препятствует образованию комедонов, помогает бороться с воспалениями, способствует регенерации кожи, улучшает проникновение уходовых средств после очищения.

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

О чем нужно помнить

Когда ваша кожа реагирует на любые изменения — будь то солнечный свет или, наоборот, дождь и ветер за окном, — это и означает, что она чувствительная. Итог: покраснения, зуд, раздражения. К такой коже нужен свой, особый подход и уход.

Берем на вооружение

Энзимная пудра — отличный вариант и для чувствительной кожи. А новинку от российского бренда Likato Professional можно рекомендовать даже для осветления следов постакне. Входящие в состав средства папаин и витамин С деликатно растворяют излишки себума и загрязнения, выравнивают тон, делают кожу мягкой и сияющей. Эта пудра отлично работает в паре с пилинг-пэдами для совершенной кожи с AHА-кислотами и витамином С. АHA-кислоты усиливают действие витамина С, помогая ему проникать в глубокие слои эпидермиса. Активные компоненты пилинг-пэдов запускают процессы обновления клеток, возвращают коже сияние, выравнивают рельеф. Витамин С тонизирует и улучшает тон. Молочная кислота интенсивно обновляет кожу, борется с морщинами. Гликолевая кислота отшелушивает, осветляя следы постакне. Аллантоин убирает зуд, раздражения и покраснения.

НОРМАЛЬНАЯ КОЖА

О чем нужно помнить

Хотя нормальная кожа не имеет тенденции к жирности или к сухости, однако это не исключает проблем, связанных с климатическими или сезонными изменениями. Ухаживать за нормальной кожей, конечно, проще, но к процессу очищения нужно относиться предельно серьезно.

Берем на вооружение

Очищающая крем-пенка KLAPP CLEAN&ACTIVE Cleansing Cream Foam эффективно и быстро избавляет кожу от макияжа и загрязнений, не оставляя после себя чувства пересушенности и стягивания. Плотная кремообразная текстура при контакте с водой превращается в легкую воздушную очищающую пенку. Смывать пенку либо теплой водой, либо при помощи влажного компрессного полотенца.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

О чем нужно помнить

Жирной коже и коже, склонной к акне — 2 раза в неделю Комбинированной коже — 1—2 раза в неделю

Нормальной коже — 1 раз в неделю

Чувствительной коже — 1 раз в 10—14 дней Помимо ежедневного очищения важно использовать и средства для глубокого очищения кожи. Такое очищение помогает избежать скопления омертвевших клеток на поверхности кожи, препятствует образованию комедонов, дает возможность поддерживать здоровый цвет лица и естественное сияние, а также повышает эффективность нанесения уходовых средств. Если использовать глубокое очищение регулярно, потребность в травмирующих чистках лица у косметолога пропадет. Французский подход: лучше часто, но бережно, чем однажды, но разрушительно для защитных барьеров кожи. Глубокое очищение необходимо:

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