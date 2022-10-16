9 секретов красоты Мэрилин Монро

Мэрилин Монро была и остаётся абсолютной секс-бомбой и иконой красоты, которая находит отклик у многих из нас и сегодня. Миллионы поклонников уже давно сходят с ума от красных губ и её фирменных платиновых локонов. Мы вспомнили излюбленные косметические приёмы звезды времён Старого Голливуда.

Фото: Mainstyle Mainstyle

1. Мэрилин держалась подальше от солнца

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«Лично я против глубокого загара, потому что мне нравится чувствовать себя блондинкой», — объясняла Монро, почему она избегала солнца, несмотря на то, что это было довольно модно в Калифорнии. Забудьте о бронзаторах и искусственном загаре, которыми многие из нас пользуются сегодня, ведь актриса была приверженцем алебастрового цвета кожи.

2. Монро нравился очень специфический оттенок блонда

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, какой оттенок волос Монро просила, когда садилась в кресло колориста, вы, вероятно, не догадаетесь о том, что это был «белый цвет подушки». По словам автора статьи Памелы Кеог, Мэрилин обесцвечивала волосы каждые три недели у целого ряда парикмахеров, включая Пёрл Портерфилд (которая также ухаживала за светлыми волосами Джин Харлоу и Кеннета Баттелла). Чтобы не мыть волосы слишком часто (что может повлиять на цвет), она пользовалась импровизированным сухим шампунем — детской пудрой от Johnson's Baby, нанося его каждые два дня, чтобы волосы выглядели чистыми.

3. Хитрость визажиста для создания пухлых губ

Как создать полные, пухлые губы, которыми так славилась Мэрилин? Здесь важно хитроумное использование губной помады. Её визажист наносил до пяти различных красных оттенков: более тёмные и красные снаружи и светлые внутри для создания эффекта объёма. Умный совет, который многие визажисты используют и сегодня.

4. Мэрилин знала, как важно спать

Несмотря на плотный рабочий график, Монро спала от 5 до 10 часов на своей широкой односпальной кровати. А что же насчёт воскресенья? «Это мой единственный день полного отдыха. Иногда мне требуется два часа, чтобы проснуться, наслаждаясь последним сонливым мгновением», — сказала она в интервью журналу Pageant.

5. Что Монро надевала в постель?

Актриса, как известно, не надевала одежду в постель, заявляя, что пижамы и «жуткие ночные рубашки» мешают ей спать. Однако она наносила пять капель духов Chanel No.5, которые, как говорят, актриса добавляла прямо в ледяные ванны.

6. Да... ледяные ванны

Многие спортсмены знают, как эффективны ледяные души и ванны для восстановления после соревнований и тренировок, и Мэрилин уже давно была далёко впереди. Говорят, что она принимала ледяные ванны, чтобы сохранить кожу упругой и подтянутой.

7. Как актриса ухаживала за своей кожей

Мэрилин, как и Одри Хепбёрн, регулярно посещала венгерского дерматолога Эрно Ласло. Звезда страдала от сухости кожи (по слухам, она навязчиво мыла лицо до пяти раз в день, чтобы предотвратить появление высыпаний), и Ласло назначил ей строгую процедуру ухода за кожей, которая зависела от времени суток. Её вечерний уход начинался с масляного очищения с использованием масла Erno Laszlo Active Phelityl Oil, затем она наносила крем Active Phelityl Cream и смывала его, а в завершении звезда использовала лосьон.

8. Как Монро создавала эффектное сияние кожи?

Сегодня мы безумно любим хайлайтеры, но Монро добивалась сияния другим, возможно, менее соблазнительным способом. Она наносила под тональный крем слой вазелина, чтобы помочь коже поймать свет. Актриса также была поклонницей кремов, таких как Pond's, и других культовых продуктов, которыми некоторые пользуются и сегодня, включая Eight Hour Cream от Elizabeth Arden и Nivea Creme. Она использовала оливковое масло, которое наносила на кожу, чтобы компенсировать сухость.

9. Монро не была поклонницей физических упражнений