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1 час назад

Косметолог Карпова рассказала, какие домашние процедуры помогут сохранить молодость

Слово и Дело

Многие женщины стремятся отсрочить старение и сохранить молодость, делая различные процедуры в домашних условиях. Косметолог Анна Карпова рассказала, какие лайфхаки действительно работают.

Косметолог рассказала о пользе перекиси для молодости
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Одним из популярных средств для здоровья кожи считается нанесение витамина E и яичного белка. По словам Карповой, такая комбинация способствует уменьшению сухости и воспалений, улучшению регенерации, увлажнению кожи, стягиванию пор и подтяжке овала лица, сообщает «Доктор Питер».

«3%-ная перекись водорода — прекрасное отшелушивающее кератолитическое средство, осветляющее кожу. В сочетании с пищевой содой образуется мягкий скраб, который хорошо отшелушивает омертвевшие роговые чешуйки кожи. Для женщин с жирной кожей такое средство рекомендуется один раз в неделю», — заявила специалист.

Кроме того, Карпова оценила идею самодельного скраба для ног из оливкового масла, меда и сахара. По ее мнению, такое сочетание вполне эффективно, так как данные продукты вкупе насыщают кожу микроэлементами, питают и увлажняют, а также отшелушивают.

Красота,Анна Карпова,
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