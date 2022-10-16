Пластический хирург рассказал о частых осложнениях

Пластика стала такой же привычной бьюти-процедурой, как косметологический уход. Но решаясь на хирургические манипуляции с лицом и телом, важно помнить: как и любая операция, пластическая имеет свои особенности. Какие риски осложнений могут возникать и почему, рассказывает Амжад Аль-Юсеф ― ведущий пластический хирург и основатель центра инновационной медицины DMC.

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Амжад Аль-Юсеф Ведущий пластический хирург и основатель центра инновационной медицины DMC:

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Отмечу, что пластическая операция ― это прежде всего операция. Как и любая другая, она несет в себе определенные риски. Но эти риски в пластической хирургии гораздо меньше, чем при обычных полостных операциях, когда манипуляции проводятся в теле человека.

Пластика подразумевает поверхностное воздействие и не затрагивает глубокие слои. Обычно мы работаем на поверхностных структурах: кожа и подкожно-жировая клетчатка. Иногда операция проходит и на мышечных структурах. Например, при подтяжке лица подтягивается не только кожа, но и мышцы. Поскольку все проходит поверхностно и подконтрольно, то риск осложнений минимален.

Итак, какие возможны осложнения после пластических операций? Среди них:

― воспалительные процессы;

― затяжные отечные процессы;

― нарушение иннервации (снабжение органов и тканей нервами, что обеспечивает их связь с центральной нервной системой);

― нарушение сосудистого питания той или иной зоны, где было оперативное вмешательство.

Но это сравнительно редкие случаи. Согласно статистике, с подобной индивидуальной реакцией сталкивается один-два пациента из 1000.

В целом любое вмешательство в тело может спровоцировать реакцию. Даже элементарные инъекции красоты, поскольку место прокола иглой может воспалиться. Поэтому к любой процедуре нужно подходить осознанно, тщательно выбирая специалиста и клинику.

Отдельно выделяются еще анестезиологические риски, которые не имеют отношения к самой пластике. В их числе:

― непереносимость препарата при введении пациента в состояние наркоза;

― нарушение ритма сердца;

― нарушение работы дыхательной системы;

― нарушение кислородной трофики (снабжение тканей кислородом).