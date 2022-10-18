51-летняя любительница откровенных нарядов дала отпор хейтерам

Мать троих детей полюбила носить откровенную одежду в 49 лет и рассказала о критике, которую она регулярно получает после демонстрации своих образов на фото и видео в сети. Пост с ответом на недовольства пользователей появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных в соцсети кадрах ныне 51-летняя Диана Миргон привела комментарии других юзеров по поводу ее внешнего вида. «Тебе уже 49 лет, а ты все еще носить слишком открытие купальники», «Ты уже слишком стара для того, чтобы носить такие короткие шорты», «Все же видят твой целлюлит», «Ты же мать, ты не должна носить узкие джинсы», «Показывать живот — неуважительно по отношению к себе и своей семье», «Это платье слишком короткое и облегающее для женщины твоего возраста», «Подстриги волосы, с такой длиной ты выглядишь старше своих лет», — гласили их сообщения.

В том же ролике женщина дала отпор хейтерам, снявшись в перечисленной ими «неподходящей» одежде. Так, сначала она позировала перед камерой в белом сверкающем бикини, затем переоделась в джинсовые мини-шорты и майку, а после этого — в джинсы скинни и укороченный топ. Далее Миргон нарядилась в фиолетовое облегающее мини-платье и распустила волосы.

Подписчики с восторгом отреагировали на ролик героини материала и высказали свое мнение в комментариях. «У тебя был такой пресс в 49 лет? Ты можешь носить все, что пожелаешь! Ты много работала над собой и заслужила этого», «Живи так, как ты хочешь! Ты вовсе не старая!», «Такая красавица не должна обращать внимание на глупых хейтеров», — поддержали они.