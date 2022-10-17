Как добиться пушистых ресниц: лайфхак, который работает

Если в креативных макияжах визажисты экспериментируют с «паучьими лапками», неоновыми цветами и глиттером, то в повседневной жизни девушки отдают предпочтение классике — длинным и идеально разделенным ресницам. Как добиться такого эффекта, читайте в материале «Рамблера».
Есть простой бьюти-лайфхак, который поможет добиться фантастического результата с абсолютно любой тушью.
Готово: ресницы идеально разделены и при этом выглядят заметно длиннее. Консилер и пудра визуально укрепили их кончики (самую тонкую часть ресниц), поэтому и результат получился сногсшибательным.