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3 часа назад

Как добиться пушистых ресниц: лайфхак, который работает

Мира Маркина

Если в креативных макияжах визажисты экспериментируют с «паучьими лапками», неоновыми цветами и глиттером, то в повседневной жизни девушки отдают предпочтение классике — длинным и идеально разделенным ресницам. Как добиться такого эффекта, читайте в материале «Рамблера».

Как добиться пушистых ресниц: лайфхак, который работает
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Есть простой бьюти-лайфхак, который поможет добиться фантастического результата с абсолютно любой тушью.

Главный секрет пушистых ресниц:

  • подготовьте тушь, консилер и рассыпчатую пудру;
  • нанесите консилер на верхние и нижние ресницы прямо аппликатором. Можете также использовать отдельную кисть — так будет даже безопаснее для глаз;
  • припудрите ресницы кистью, при этом не окуная щеточку туши в пудру: это испортит и саму тушь, и макияж. Важное правило: пудра должна приклеиться на консилер, так что не ждите его высыхания. ;
  • нанесите тушь в один или два слоя.

Готово: ресницы идеально разделены и при этом выглядят заметно длиннее. Консилер и пудра визуально укрепили их кончики (самую тонкую часть ресниц), поэтому и результат получился сногсшибательным.

Красота,
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