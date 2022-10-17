Как добиться пушистых ресниц: лайфхак, который работает

Если в креативных макияжах визажисты экспериментируют с «паучьими лапками», неоновыми цветами и глиттером, то в повседневной жизни девушки отдают предпочтение классике — длинным и идеально разделенным ресницам. Как добиться такого эффекта, читайте в материале «Рамблера».