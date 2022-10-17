Врач раскрыл способы избавиться от волос в ушах

Доктор медицинских наук и хирург по пересадке волос Рон Чао раскрыл способы, с помощью которых можно избавиться от волос в ушах. Соответствующими размышлениями на данную тему он поделился с изданием Fatherly.

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Растительность в ушах защищает слуховую систему человека от бактерий и грязи. С возрастом, особенно у мужчин, они становятся больше, длиннее и гуще, поясняет эксперт. Одной из причин данного процесса служит высокий уровень тестостерона. «Возможно, поэтому у многих молодых людей нет видимого роста волос в ушах, но они могут начать расти, становиться толще и заметно видимыми», — заявил врач.

По словам специалиста, в большинстве случаев избыток волос в ушах является частью старения человека. В то же время он предупредил, что иногда чрезмерная растительность может блокировать ушной канал, провоцируя появление инфекций. В связи с этим Чао рассказал о методах, которые помогут замедлить рост волос. Он посоветовал использовать электрическую бритву с насадкой, предназначенной специально для подобного вида стрижки.