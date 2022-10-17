Бьюти-средства, которые не стоит использовать ежедневно

Проверьте, возможно, вы сами портите свою кожу неправильным уходом. Ежедневный уход — обязательный пункт в списке дел каждой городской жительницы. При этом многие средства, которые действительно полезны для кожи, при ежедневном использовании приносят больше вреда, хотя мы об этом можем даже не задумываться. Мы посоветовались с косметологом и собрали топ уходовых средств, которые принесут пользу вашим коже и волосам только в том случае, если вы будете прибегать к их использованию всего пару раз в неделю, а то и реже.

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Скраб

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Считается, что скраб лишь царапает нежную кожу лица, не давая того результата, на который вы рассчитываете. И действительно, косметологи рекомендуют перейти на мягкие домашние пилинги или же посещать раз в год косметолога, чтобы провести курс салонных пилингов, если ваши проблемы с кожей сложно решить одним домашним уходом. Что касается скрабов, для очищения тела сложно придумать что-то более эффективное, в том числе скрабы стоит использовать перед депиляцией, чтобы избежать врастания волос. Однако использовать даже мягкий скраб для тела можно максимум два раза в неделю, в противном случае кожа не успеет восстановиться.

Сухой шампунь

Отличное средство, когда времени совсем нет, а вид волос далек от идеального. Конечно, шампунь совершенно не очищает волосы, однако визуальный эффект дает терпимый. Скорее всего, и вашем бьюти-арсенале есть это средство, и мы это приобретение одобряем. При этом важно все еще помнить, что обычный шампунь это средство никогда не заменит, а потому рассчитывать на него на ежедневной основе точно не стоит. Вещества в составе сухого шампуня могут не только пересушить кожу, но и утяжелить волосы, и тут уже не обойтись без классического средства.

Маски из глины

Для обладательниц проблемной кожи глиняные маски — настоящее спасение. Проблемы начинаются тогда, когда вы начинаете использовать плотные маски слишком часто. Все дело в том, что даже жирную кожу легко пересушить, а здесь возможно появление и других проблем. Используйте любимую маску максимум три раза в неделю, в остальное время старайтесь поддерживать кожу напитанной, чтобы не получить обезвоживание.

Тоник на спиртовой основе