Защита и укрепление кожи осенью: советы эксперта

Каждый день и в осенне-зимний период наша кожа подвергается воздействию внешних факторов окружающей среды: пыли, ветру, грязи, перепадам температур. А, значит, высок риск шелушений, сухости и покраснений. Обсуждаем с экспертом, основателем бренда минеральной косметики Экомэйк, Анастасией Федосовой, как и с помощью каких косметических средств можно усилить защиту кожи в это время года.

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Помочь коже сопротивляться осенней непогоде и оставаться здоровой можно при помощи уходовой и декоративной косметики — главное использовать последовательность в этапах: очищение, тонизирование, увлажнение и макияж.

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Многоступенчатый уход за кожей

Уходовая косметика поможет очистить кожу, увлажнить и напитать клеточки кожи, чтобы улучшить ее сопротивляемость внешним фактором, предупредить появление сухости, возрастных изменений, нарушение гидролипидного баланса кожи. Тут вам пригодятся пенки, тоники, сыворотки, кремы. И чем натуральнее будет состав, тем больше пользы будет для кожи за счет содержания активных компонентов, витаминов, экстрактов и масел, которые накапливаются в коже и налаживают естественные процессы организма.

Очищение и тонизирование

Всегда начинайте уход за кожей с очищения — верный способ избежать высыпаний. Ежедневно утром и вечером смывайте жирный блеск, пыль, остатки макияжа. Используйте деликатные средства, чтобы не травмировать кожу и не провоцировать появление микротрещинок: гели и пенки для умывания, мицеллярная вода, а также злаковые умывалки — убтаны (пудра, сделанная из перемолотых злаков, глины, цветков).

После этого этапа тонизируйте кожу при помощи тоников или, например, гидролатов (вытяжки из цветков и растений). Они нормализуют уровень кислотно-щелочного баланса, сужают поры, успокаивают и увлажняют кожу.

Увлажнение и питание

Чтобы улучшить сопротивляемость кожи к сухости и перепадам температур ей особенно рекомендованы сыворотки для лица. Они работают на клеточном уровне, восстанавливают естественный уровень влаги, не допуская зуда и шелушений.

Финишем в создании прочного защитного барьера от внешних факторов среды станут кремы для лица. Они хорошо питают кожу, частично впитываются, и частично остаются лëгкой защитной пленочкой на поверхности кожи, смягчая негативное влияние ветра, холода. Чтобы сохранить здоровье кожи и не перегружать еë, используйте натуральные версии кремов с маслами, экстрактами, витаминами. Совет: дождитесь пока крем впитается, не выходите на улицу, пока кожа лица влажная

Не забываем про губы! Осенью они особенно восприимчивы к непогоде: появляются трещинки, шелушения. Увлажняйте губы при помощи бальзама, чей состав если и попадет внутрь, не навредит.

Макияж с защитой от солнца и пыли

Чтобы кожа была менее уязвима и особенно красива — ровная и без эффекта «маски» — финальным этапом перед выходом на улицу используйте минеральную косметику. В отличие от синтетической, эта косметика состоит из перемолотых частичек горных пород (грубо говоря, измельченных в шелковистую пудру камней). За счет минералов она лежит тонким слоем на коже, стойко держится на лице, защищает от солнечных лучей (SPF 15), пыли, дождя, ветра и перепадов температур. Убирает жирный блеск, при этом не закупоривает поры, оставляет коже возможность «дышать».

Минеральная косметика подойдет всем, даже если вы не любите тратить время на это занятие. Сможете за 5 минут создать невесомый естественный макияж «без макияжа».