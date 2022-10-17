Перечислены правила сохранения молодости и привлекательности

Психолог перечислила простые правила для сохранения молодости и привлекательности. Привлекательность не кроется в размере одежды или весе девушки. Очень важна именно внутренняя красота - блеск в глазах, чистота голоса, легкая походка, наполненность любовью.
Женщина может выглядеть молодо и привлекательно всю жизнь, и для этого не нужно делать что-то сверхсложное, а достаточно следовать лишь нескольким простым правилам. Коуч и психолог Александра Метальникова в беседе с "Общественной службой новостей" отметила, что красота человека исходит изнутри, и существует три простых шага, которых нужно придерживаться для сохранения молодости.
Привлекательность не кроется в размере одежды или весе девушки. Очень важна внутренняя красота - блеск в глазах, чистота голоса, легкая походка, наполненность любовью.
Ни для кого не секрет, что каждая женщина стремится следить за своим телом. Для того, чтобы выглядеть "свежо", побольше гуляйте, высыпайтесь, старайтесь пить чаще чистую воду, а не кофе или чай, и, конечно же, обращаем внимание на питание - оно должно быть "здоровым" и качественным.
У человека обязательно должно быть какое-то дело, которое ему приносит удовлетворенность. Найдите себя, найдите занятие, которое вам нравится, и вы сразу почувствуете, как вы наполняетесь счастьем. И, поверьте, это станет заметно и окружающим.
Очень важно, чтобы вас окружали близкие по духу люди: семья, друзья. И абсолютно неважен их социальный статус, наличие у них материальных благ - это просто должны быть люди, с которыми вы хотите идти вперед, которые поддержат вас в трудную минуту и порадуются вместе с вами, когда вам хорошо.
Всего три правила, но если им следовать, вы увидите впечатляющий результат!