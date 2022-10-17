Перечислены правила сохранения молодости и привлекательности

Психолог перечислила простые правила для сохранения молодости и привлекательности. Привлекательность не кроется в размере одежды или весе девушки. Очень важна именно внутренняя красота - блеск в глазах, чистота голоса, легкая походка, наполненность любовью.

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Женщина может выглядеть молодо и привлекательно всю жизнь, и для этого не нужно делать что-то сверхсложное, а достаточно следовать лишь нескольким простым правилам. Коуч и психолог Александра Метальникова в беседе с "Общественной службой новостей" отметила, что красота человека исходит изнутри, и существует три простых шага, которых нужно придерживаться для сохранения молодости.

Привлекательность не кроется в размере одежды или весе девушки. Очень важна внутренняя красота - блеск в глазах, чистота голоса, легкая походка, наполненность любовью.

Забота о себе

Ни для кого не секрет, что каждая женщина стремится следить за своим телом. Для того, чтобы выглядеть "свежо", побольше гуляйте, высыпайтесь, старайтесь пить чаще чистую воду, а не кофе или чай, и, конечно же, обращаем внимание на питание - оно должно быть "здоровым" и качественным.

Увлечения

У человека обязательно должно быть какое-то дело, которое ему приносит удовлетворенность. Найдите себя, найдите занятие, которое вам нравится, и вы сразу почувствуете, как вы наполняетесь счастьем. И, поверьте, это станет заметно и окружающим.

Окружение

Очень важно, чтобы вас окружали близкие по духу люди: семья, друзья. И абсолютно неважен их социальный статус, наличие у них материальных благ - это просто должны быть люди, с которыми вы хотите идти вперед, которые поддержат вас в трудную минуту и порадуются вместе с вами, когда вам хорошо.