Сбрившая монобровь 11-летней дочери женщина ответила на критику

Риелтор Лия Гарсия из Техаса, США, которая сбрила монобровь своей дочери, ответила на критику в сети. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница соцсети с никнеймом leah_txrealtor, чей блог насчитывает более 259 тысяч подписчиков, рассказала, что ее 11-летняя дочь Бехаутти попросила сделать ей восковую эпиляцию бровей. В свою очередь родительница согласилась помочь, чтобы избежать издевательств в школе.

По словам автора видео, будучи ребенком она сама регулярно подвергалась насмешкам со стороны одноклассников из-за моноброви. «Я помню, как взрослые указывали на это, и я никогда не забуду, как в 4 классе один мальчик спросил: "Почему у тебя такие большие брови?"» — поделилась женщина воспоминаниями.

После этого Гарсия взяла в руки бритву и избавилась от части бровей. «У моих родителей не было другого выбора, кроме как сводить меня в салон красоты, чтобы привести мой внешний вид в порядок, — отметила героиня материала. — В случае с дочерью у меня были только самые лучшие намерения. Смешно думать, что это было бы из-за моего личного тщеславия».

В заключение американка добавила, что до эпиляции она красила Бехаутти брови, когда той было всего восемь лет.