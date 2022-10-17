Модель plus-size Эшли Грэм снялась в купальнике на яхте

34-летняя Эшли Грэм выложила в личном блоге несколько фотографий с отдыха в Италии, куда отправилась вместе со своим супругом, кинорежиссером Джастином Эрвином. На одном из опубликованных снимков модель plus-size предстала в слитном купальнике с глубоким декольте на борту яхты. Волосы Грэм были собраны в хвост, а глаза спрятаны за солнцезащитными очками.