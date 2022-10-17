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35 минут назад

Модель plus-size Эшли Грэм снялась в купальнике на яхте

Газета.Ru

Модель plus-size Эшли Грэм опубликовала фотографию в купальнике. Соответствующим снимком она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Модель plus-size Эшли Грэм снялась в купальнике на яхте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

34-летняя Эшли Грэм выложила в личном блоге несколько фотографий с отдыха в Италии, куда отправилась вместе со своим супругом, кинорежиссером Джастином Эрвином. На одном из опубликованных снимков модель plus-size предстала в слитном купальнике с глубоким декольте на борту яхты. Волосы Грэм были собраны в хвост, а глаза спрятаны за солнцезащитными очками.

Поклонники Эшли Грэм восхитились ее внешностью в комментариях.

«Ты очень красивая», «Твой муж — счастливчик», «Выглядишь потрясающе», — писали интернет-пользователи.

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