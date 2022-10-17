Как работает средство за 50 рублей для идеальных пяток

Трещины и сухость пяток беспокоят не только тех, кто слишком много ходит или уже близок к пожилому возрасту. На самом деле, такая проблема на ногах возникает очень у многих молодых женщин. Помимо эстетического недостатка проблемы с пятками просто приносят дискомфорт. Чтобы спасти засохшие как Сахара пятки не нужны дорогие средства и дерматологи. Подробнее об аптечном средстве для идеальных пяток читайте в материале "Рамблера".
Многие женщины, попробовавшие десятки кремов, лосьонов и других средств для пяток, советуют аптечное средство, стоимостью не более ста рублей. Причем средство это называется "Жидкость для рук".
Жидкость для рук — антисептическое, дерматопротекторное лекарственное средство, действие которого обусловлено активными веществами, входящими в состав препарата.
Активные вещества:
этанол (ethanol)
глицерол (glycerol)
аммиака раствор разведеный
Помимо того, что жидкость для рук смягчает кожу кистей, оно спасает огрубевшие пятки. О положительном эффекте средства рассказывают в соцсетях многие россиянки.
"Для получения быстрого результата жидкость для рук можно использовать в педикюре. Наношу небольшое количество на ватный диск, растираю по пятке, где есть торчащие чешуйки огрубевшей кожи и сразу же творится магия.";
"На сегодняшний день, это единственное средство (кроме педикюра), которое может привести грубую кожу моих пяток в порядок.";
"Перепробовала самые разные бренды, а надо было идти в аптеку. За 30 рублей купила жидкость для рук, чтобы спасти пятки. И спасла! Я в тихом шоке...", — рассказывают пользователи.
Из недостатков называют очень резкий запах средства и отсутствие выраженного накопительного эффекта (процедуру нужно будет повторять).
Важно понимать, что абсолютным противопоказанием для использования жидкости указаны дерматит, экзема и псориаз.