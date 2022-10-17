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2 часа назад

Как работает средство за 50 рублей для идеальных пяток

Диана Товсепова

Трещины и сухость пяток беспокоят не только тех, кто слишком много ходит или уже близок к пожилому возрасту. На самом деле, такая проблема на ногах возникает очень у многих молодых женщин. Помимо эстетического недостатка проблемы с пятками просто приносят дискомфорт. Чтобы спасти засохшие как Сахара пятки не нужны дорогие средства и дерматологи. Подробнее об аптечном средстве для идеальных пяток читайте в материале "Рамблера".

Как работает средство за 50 рублей для идеальных пяток
Фото: PxherePxhere

Многие женщины, попробовавшие десятки кремов, лосьонов и других средств для пяток, советуют аптечное средство, стоимостью не более ста рублей. Причем средство это называется "Жидкость для рук".

Irecommend.ru/

Жидкость для рук — антисептическое, дерматопротекторное лекарственное средство, действие которого обусловлено активными веществами, входящими в состав препарата.

Активные вещества:

этанол (ethanol)

глицерол (glycerol)

аммиака раствор разведеный

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Помимо того, что жидкость для рук смягчает кожу кистей, оно спасает огрубевшие пятки. О положительном эффекте средства рассказывают в соцсетях многие россиянки.

"Для получения быстрого результата жидкость для рук можно использовать в педикюре. Наношу небольшое количество на ватный диск, растираю по пятке, где есть торчащие чешуйки огрубевшей кожи и сразу же творится магия.";

"На сегодняшний день, это единственное средство (кроме педикюра), которое может привести грубую кожу моих пяток в порядок.";

"Перепробовала самые разные бренды, а надо было идти в аптеку. За 30 рублей купила жидкость для рук, чтобы спасти пятки. И спасла! Я в тихом шоке...", — рассказывают пользователи.

Из недостатков называют очень резкий запах средства и отсутствие выраженного накопительного эффекта (процедуру нужно будет повторять).

Важно понимать, что абсолютным противопоказанием для использования жидкости указаны дерматит, экзема и псориаз.

Красота,
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