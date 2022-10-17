Как работает средство за 50 рублей для идеальных пяток

Трещины и сухость пяток беспокоят не только тех, кто слишком много ходит или уже близок к пожилому возрасту. На самом деле, такая проблема на ногах возникает очень у многих молодых женщин. Помимо эстетического недостатка проблемы с пятками просто приносят дискомфорт. Чтобы спасти засохшие как Сахара пятки не нужны дорогие средства и дерматологи. Подробнее об аптечном средстве для идеальных пяток читайте в материале "Рамблера".