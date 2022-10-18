5 правил, чтобы отличить оригинал косметики от подделки

Некачественное средство может быть опасным, вызвать аллергию или воспаления.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

На маркетплейсах можно найти любимые бьюти-продукты по очень привлекательной цене: крем или палетка теней, которые стоят в два-три раза дешевле, чем в магазине, выглядят очень привлекательно. Но шанс приобрести подделку огромен. Даже в сетевых магазинах не всегда тщательно проверяют поставщиков.

Видео дня

Чтобы не купить опасный продукт, нужно знать несколько правил, позволяющих отличить оригинальное средство от подделки.

Знать, что подделывают чаще всего

По статистике, парфюмерию, декоративную косметику и средства для волос чаще всего оказываются неоригинальными. Эти продукты стоит проверять тщательнее, чем натуральную и минеральную косметику.

Помните, что ни один продавец не будет распространят средство по цене ниже, чем оптовая. Поэтому зайдите на официальный сайт и посмотрите цену: даже во время сумасшедших скидок стоимость не должна падать в два, а то и три раза.

В маркетплейсах оригинальную косметику сопровождают документацией в карточке товара, а если ее нет, то можно запросить сертификаты соответствия у продавца.

Упаковка

Еще на этапе распаковки средства можно насторожиться: производители качественной косметики и парфюмерии стараются, чтобы продукт дошел до покупателя в целости и сохранности. В большинстве случаев духи или декоративную косметику доставляют в плотных брендированных коробках или тубах. Швы на упаковке должны быть аккуратными, спайка верхней пленки почти незаметной.

Попробуйте потрясти коробку: флакончик должен быть неподвижным.

Батч-код

На нижней части коробки оригинальных средств в большинстве случаев можно найти батч-код: так производители шифруют дату производства и срок годности. Обычно код состоит из трех или четырех цифр, которые в большинстве случаев не напечатаны, а выбиты на коробке.

Расшифровать батч-код можно на любом сайте, созданном для проверки оригинальности продукции. Достаточно написать в поисковике «Проверить батч-код» и выбрать самый удобный сервис.

Серийный номер и штрих-код

Как правило, серийный номер состоит из цифр, которые нанесены на внутреннюю сторону колпачков и флаконов.

Что нам расскажет штрих-код? Первые две-три цифры — это страна-производитель, следующие четыре-пять цифр — компания изготовителя, а оставшаяся пятерка — код товара.

Эти числа наносятся под крышку или на стенку самого флакончика, поэтому проверьте их до первого тестового применения.

Цвет, запах, текстура