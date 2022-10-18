5 правил, чтобы отличить оригинал косметики от подделки

Некачественное средство может быть опасным, вызвать аллергию или воспаления.
На маркетплейсах можно найти любимые бьюти-продукты по очень привлекательной цене: крем или палетка теней, которые стоят в два-три раза дешевле, чем в магазине, выглядят очень привлекательно. Но шанс приобрести подделку огромен. Даже в сетевых магазинах не всегда тщательно проверяют поставщиков.
Чтобы не купить опасный продукт, нужно знать несколько правил, позволяющих отличить оригинальное средство от подделки.
По статистике, парфюмерию, декоративную косметику и средства для волос чаще всего оказываются неоригинальными. Эти продукты стоит проверять тщательнее, чем натуральную и минеральную косметику.
Помните, что ни один продавец не будет распространят средство по цене ниже, чем оптовая. Поэтому зайдите на официальный сайт и посмотрите цену: даже во время сумасшедших скидок стоимость не должна падать в два, а то и три раза.
В маркетплейсах оригинальную косметику сопровождают документацией в карточке товара, а если ее нет, то можно запросить сертификаты соответствия у продавца.
Еще на этапе распаковки средства можно насторожиться: производители качественной косметики и парфюмерии стараются, чтобы продукт дошел до покупателя в целости и сохранности. В большинстве случаев духи или декоративную косметику доставляют в плотных брендированных коробках или тубах. Швы на упаковке должны быть аккуратными, спайка верхней пленки почти незаметной.
Попробуйте потрясти коробку: флакончик должен быть неподвижным.
На нижней части коробки оригинальных средств в большинстве случаев можно найти батч-код: так производители шифруют дату производства и срок годности. Обычно код состоит из трех или четырех цифр, которые в большинстве случаев не напечатаны, а выбиты на коробке.
Расшифровать батч-код можно на любом сайте, созданном для проверки оригинальности продукции. Достаточно написать в поисковике «Проверить батч-код» и выбрать самый удобный сервис.
Как правило, серийный номер состоит из цифр, которые нанесены на внутреннюю сторону колпачков и флаконов.
Что нам расскажет штрих-код? Первые две-три цифры — это страна-производитель, следующие четыре-пять цифр — компания изготовителя, а оставшаяся пятерка — код товара.
Эти числа наносятся под крышку или на стенку самого флакончика, поэтому проверьте их до первого тестового применения.
Вскрывая продукт, обратите внимание на запах и консистенцию. В креме не должно быть примесей, а аромат помады, теней, туши не должен казаться резким и отталкивающим. Помните, что избыток отдушки говорит о том, что производитель пытался что-то скрыть. Обычно у качественной косметики нет аромата либо он едва заметен.