Названы три безопасные для волос прически

Редакторы портала Woman's Day назвали три безопасные для волос прически. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, по мнению экспертов, низкие хвосты меньше всего травмируют локоны, поскольку их не надо укладывать посредством горячих инструментов. Однако для фиксации волос лучше использовать ленту и резинку в виде спирали.

Кроме того, безопасной прической считаются пучки, заколотые с помощью заколки-крабика. Отмечается, что данный аксессуар был особенно популярен в 1990-х годах. На текущий момент специалисты рекомендуют обратить внимание на пластиковые зажимы. Подобные крабики в отличие от металлических не ломают и не вырывают пряди, поясняют авторы материала.