Врачи назвали наиболее подверженный выпадению тип волос

В то же время Кингсли рассказал, что люди, которые обладают густыми и длинными локонами, намного больше располагают к их выпадению, в отличие от тех, у кого они тонкие и короткие. Данную разницу можно заметить во время мытья головы. Кроме того, специалист пояснил, что обычный процесс принятия душа без использования шампуня также может привести к облысению.