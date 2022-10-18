Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

Врачи назвали наиболее подверженный выпадению тип волос

Lenta.ru

Доктор медицинских наук Эми МакМайкл и сертифицированный трихолог Дэвид Кингсли назвали наиболее подверженный выпадению тип волос. Соответствующий материал появился в одноименном блоге американской телеведущей Марты Стюарт.

Врачи назвали наиболее подверженный выпадению тип волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты рассказали, что каждый человек теряет от 50 до 100 волос в день.

«Легкое выпадение — это нормально и является частью жизненного цикла волос», — заявила МакМайкл.

При этом врач отметила, что на изменение количества потери растительности могут повлиять стрессы, аутоиммунные заболевания, прически, вызывающие натяжение, дефицит питательных веществ и проблемы с щитовидной железой.

В то же время Кингсли рассказал, что люди, которые обладают густыми и длинными локонами, намного больше располагают к их выпадению, в отличие от тех, у кого они тонкие и короткие. Данную разницу можно заметить во время мытья головы. Кроме того, специалист пояснил, что обычный процесс принятия душа без использования шампуня также может привести к облысению.

Красота,Марта Стюарт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители