Эксперт назвала яркие брови антитрендом сезона

В этом сезоне вышли из моды излишняя яркость и броскость бровей бровей, что превратило подобную косметическую процедуру в антитренд. Об этом рассказала бровист и креативный директор студий Brow Up! Анна Байгильдина.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— По этой причине можно выделить главные антитренды последних нескольких сезонов — излишняя яркость и броскость бровей. Насыщенное окрашивание, идеально четкие линии — это то, чего следует избегать в новом сезоне, — сказала она.

По слова эксперта, на данный момент большую популярность имеют европейский и скандинавский тип бровей. Девушкам стоит сохранять естественную форму и легкую небрежность. При окрашивание бровист рекомендует обратить внимание на натуральные оттенки, однако небольшое осветление останется приемлемым, передает Газета.ru.