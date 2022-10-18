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2 часа назад

Названы навсегда вышедшие из моды стрижки

Lenta.ru

Редакторы журнала Marie Claire совместно со специалистами бренда Прелесть Professional назвали стрижки, которые навсегда вышли из моды. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Названы навсегда вышедшие из моды стрижки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В список попали асимметричные стрижки и рваный боб (прическа, при которой пряди у лица остаются более длинными, а по направлению к затылку — короткими — прим. «Ленты.ру»). В то же время эксперты отметили, что в первом случае асимметрия может присутствовать только в укладках. Так, они посоветовали сделать прикорневой объем с помощью специальных средств для стайлинга и перекинуть основную часть волос набок.

Помимо прочего, свою актуальность утратили густые прямые челки, поскольку делают черты лица тяжелыми и грубыми. Вдобавок авторы материала включили в перечень очень короткие стрижки, например, «под мальчика».

В заключение устаревшей оказалась каре на ножке — стрижка, которая предполагает укороченные пряди на затылке, объемные на макушке и удлиненные у лица. По словам экспертов, упомянутая прическа стала немодной из-за сложности ее исполнения и постоянного ухода за ней.

Красота,
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