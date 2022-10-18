Названы навсегда вышедшие из моды стрижки

В список попали асимметричные стрижки и рваный боб (прическа, при которой пряди у лица остаются более длинными, а по направлению к затылку — короткими — прим. «Ленты.ру»). В то же время эксперты отметили, что в первом случае асимметрия может присутствовать только в укладках. Так, они посоветовали сделать прикорневой объем с помощью специальных средств для стайлинга и перекинуть основную часть волос набок.