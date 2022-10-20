Хлеб, лук и алкоголь: как укрепить волосы народными методами

Зимой волосы нуждаются в дополнительном уходе, так как похолодание и шапки сказываются на их состоянии. Врач-трихолог, косметолог, дерматолог Татьяна Егорова рассказала aif.ru, какие народные методы действительно полезны и помогут укрепить волосы.

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Один из самых популярных методов – ополаскивать волосы после мытья отварами трав. Достаточно запарить сушеную траву кипятком, отвару дать настояться, процедить и после мытья ополоснуть волосы.

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«Отвары трав использовать достаточно полезно. Шалфей поможет справиться с чрезмерной жирностью кожи головы. Отвар ромашки допускается к использованию у блондинок – он поможет им придать волосам золотистый оттенок и смягчит волосы. Отвар крапивы широко применяется для укрепления волос. Вреда от трав не будет», – соглашается Татьяна Егорова.

Лук в народной медицине также используется довольно часто. Для укрепления волос его часто советуют использовать в виде масок. По словам Егоровой, на фоне использования лука волосы могут действительно меньше выпадать. Она также отметила, что такие маски безопасны для кожи головы. Однако стоит учитывать неприятный запах, который может задержаться на волосах.

Также может стать полезным использование масок на основе ржаного хлеба. Его можно использовать и вместо шампуня. Польза заключается в витаминах группы В, которые входят в состав хлеба. Особенно полезным будет использовать его в уходе людям с волосами, склонными к жирности.

Масла полезны для стержня волоса. Оно способно «запечатать» чешуйки волоса, сделать его блестящим, мягким и эластичным. Однако следует помнить, что масла способны выбивать краску из волоса, поэтому лучше ограничить их количество в уходе за окрашенными волосами.

А вот чем увлекаться не стоит, так это втирками для волос на основе алкоголя. Если вы и решитесь попробовать этот метод, то для приготовления настоев для волос лучше использовать водку, а не вино, коньяк и другие напитки.