Девушка пришла к косметологу и осталась с зелеными бровями

Блогерша Ханна Чан с никнеймом realhannahchan сделала микроблейдинг (внедрение в кожу пигмента с помощью игл) у косметолога и осталась с цветными бровями. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В размещенном ролике героиня материала рассказала, как два года назад решила изменить натуральный цвет волосков с помощью специальной техники перманентного макияжа. «Вам следует дважды подумать, если вы планируете микроблейдинг», — заявила девушка, демонстрируя подписчикам свое лицо после популярной процедуры.

На кадрах видно, что татуаж Чан приобрел слишком темный оттенок. По словам юзерши, она решила пройти курс лазерной коррекции, чтобы вернуть себе естественную внешность. Однако после нескольких сеансов брови окрасились в оранжевый, затем красный и, наконец, зеленый цвет.