Особенность фигуры блогерши в бикини озадачила зрителей

Блогерша Джули Лоренцен снялась в бикини, и особенность ее фигуры озадачила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девушка позировала в нескольких купальниках, показывая тело с разных ракурсов. В том числе она повернулась боком к камере, демонстрируя очертания ягодичных мышц.

«Мы все знаем, что у меня самые плоские ягодицы в мире. Не надо говорить, что вы видите округлые формы. Они плоские и симпатичные», — заявила автор видео.

При этом часть зрителей удивились внешнему виду инфлюэнсерши. «Это же фильтр?», «Это ретушь или ты просто никогда не приседаешь?», «Куда пропали твои ягодицы?», «Никогда ранее не видел ничего подобного», — отметили они.