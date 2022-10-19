Простой способ самостоятельно осветлить волосы за 15 минут

Парикмахер Конор Джеймс Дойл из Ирландии показал способ, с помощью которого можно самостоятельно осветлить волосы за 15 минут. Соответствующим видеороликом он поделился на своей странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В начале видео стилист, чей блог насчитывает более 93 тысяч подписчиков, разделил свои волосы на две пряди и прикрепил между ними шиньон светлого цвета. После данного шага Дойл расчесал их. Затем он взял в руки ножницы и подстриг ими накладные пряди, чтобы они соответствовали длине его собственных волос.