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2 часа назад

Россиянина заперли в салоне красоты за отказ платить за маникюр

Lenta.ru

Российский блогер Эдуард Холод обвинил мастера ногтевого сервиса в оказании некачественной услуги. Его историю приводит Telegram-канал «78 Новости».

Россиянина заперли в салоне красоты за отказ платить за маникюр
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Житель Санкт-Петербурга рассказал, что сделал маникюр в салоне красоты на улице Ивановской, не раскрыв при этом название заведения. По словам мужчины, ему не понравилась работа сотрудника, в связи с чем он отказался оплачивать полную стоимость процедуры. «Я готов отдать только 500 рублей — то есть половину суммы за расходники», — говорит он в ролике.

Однако мастер отказалась от предложения клиента со словами «мы не на рынке» и закрыла дверь на ключ, тем самым заперев посетителя в помещении. После этого женщина вызвала сотрудников службы безопасности, которые урегулировали конфликт. В конечном счете россиянин заплатил 200 рублей вместо заявленной тысячи рублей и покинул салон.

«Я сказал, что они мне сделали маникюр как на рынке, поэтому мы будем общаться как на рынке. Тогда она закрыла железную дверь. Я не смог выйти и начал снимать, чтобы направить видео в органы, но посчитал, что это будет слишком муторно. Через полчаса приехали сбшники [работники службы безопасности], и мы договорились», — высказался в заключение Холод.

В декабре 2020 года другую россиянку заперли в салоне красоты за отказ платить за процедуры. Жительница Новосибирска посетила местный салон, чтобы сделать ботокс для волос и подстричь кончики. По словам клиентки, ее разочаровал полученный результат и она заявила, что не намерена платить за процедуру. Тогда администратор салона заперла дверь, чтобы девушка не смогла покинуть заведение без оплаты, и вызвала охрану.

Красота,
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