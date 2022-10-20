Сезонность операций: когда лучше делать пластику

Строгого соотношения времени года и результата пластической операции нет, но есть предпочтительная сезонность.

"Жаркая погода — дискомфорт с ношением компрессионного белья; солнечные дни — избежание инсоляций в послеоперационной области. Основная проблема — избыточное потоотделение под компрессионным бельем, что может привести к воспалению и инфицированию послеоперационных ран. Эти факторы, являются нежелательными для операций в летнее время года".

Почему же осень и зима являются предпочтительными временами года для выполнения пластических операций? Время, когда люди утепляются и могут вполне комфортно носить компрессионное белье под одеждой, короче световой день и нет рисков инсоляции послеоперационных рубцов.