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43 минуты назад

Сезонность операций: когда лучше делать пластику

WMJ.ru

Строгого соотношения времени года и результата пластической операции нет, но есть предпочтительная сезонность.

Сезонность операций: когда лучше делать пластику
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Альбина Абазалиева Пластический хирург сети клиник «Семейная», направление Beauty:

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"Жаркая погода — дискомфорт с ношением компрессионного белья; солнечные дни — избежание инсоляций в послеоперационной области. Основная проблема — избыточное потоотделение под компрессионным бельем, что может привести к воспалению и инфицированию послеоперационных ран. Эти факторы, являются нежелательными для операций в летнее время года".

Почему же осень и зима являются предпочтительными временами года для выполнения пластических операций? Время, когда люди утепляются и могут вполне комфортно носить компрессионное белье под одеждой, короче световой день и нет рисков инсоляции послеоперационных рубцов.

Какие же пластические операции стоит сделать в эти периоды?

  1. Блефаропластика — устранение избытков кожи и жировой клетчатки верхних и нижних век. Наше лицо всегда контактирует с солнечными лучами. Если выполнить данную операцию летом, то необходимо будет ношение солнцезащитных очков, использование SPF-защиты, одним словом, оберегать область глаз от инсоляции. Если выполнить данную операцию зимой, то реабилитация пройдет намного легче.
  2. Маммопластика — увеличение/уменьшение /подтяжка молочных желез — любая из этих операций требует строгое ношение компрессионного белья в течение 1-1,5 месяцев.
  3. Абдоминопластика — коррекция избытков кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки. Данная операция также требует строгого ношения компрессионного белья, что в летнее время достаточно проблематично.
  4. Липосакция — данная операция направлена на удаление жировой ткани путем вакуумной аспирации. Пациенты должны понимать, насколько в период реабилитации различные зоны липосакции (живот, бока, спина, руки, бедра, колени) могут доставлять тот или иной эстетический дискомфорт — наличие синяков, отечности и ношение компрессионного белья.
  5. Подтяжка лица — разные виды и методики данной операции имеют практически одинаковые ограничения в послеоперационном периоде. Ношение повязки, исключение инсоляции, ограничение физических нагрузок, вплоть до бытовых дел, не красить волосы в течение месяца.
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