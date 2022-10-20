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2 часа назад

Назван способ сохранить свежесть лица после долгого перелета

Lenta.ru

Визажист Наоко Шинту, которая работала с такими звездами как Эмили Ратаковски, Кейт Хадсон и Рози Хантингтон-Уайтли, назвала несколько способов сохранить свежесть лица после долгого перелета на самолете и смены часовых поясов. Об этом пишет Mirror.

Назван способ сохранить свежесть лица после долгого перелета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь Шинту напомнила о важности постоянного увлажнения кожи, так как воздух в салоне самолета очень сухой. Так, она порекомендовала нанести первым слоем на лицо и шею тоник, содержащий аминокислоты и натуральные смягчающие вещества, которые будут удерживать влагу. Также она посоветовала во время полета периодически распылять на себя мист — для лучшего очищения и тонизирования лучше выбирать спреи с нотками цветов апельсина, розы и шалфея.

«Купите отличный ролик-сыворотку для кожи вокруг глаз, обязательно с металлическим шариком — он будет охлаждать и создавать подтягивающий эффект. Возьмите с собой в путешествие питательный бальзам для губ и повторно наносите его на протяжении всего полета, особенно после еды или питья», — дала еще советы визажист.

Кроме того, эксперт предложила взять на борт маску для волос, которая не только поможет восстановить и укрепить волосы, но также сохранит их увлажненными, несколько пакетиков ригидратационных солей — они возместят потерю жидкости и электролитов в организме, и «палочку красного света» — светотерапия уменьшит воспаления и поможет при угревой сыпи.

Ранее в августе диетологи рассказали, что справиться с последствиями долгих перелетов пассажирам помогут орехи, клубника и бананы. Отмечалось, что для того, чтобы справиться со сменой часовых поясов и сонливостью, в пищу следует употреблять продукты с высоким содержанием воды.

Красота,Кейт Хадсон,Рози Хантингтон-уайтли,
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