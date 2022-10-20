58-летняя топ-модель снялась в купальнике

Австралийская топ-модель Эль Макферсон снялась в купальнике. Соответствующими кадрами она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

58-летняя Эль Макферсон опубликовала в личном блоге видеоролик, снятый в рамках промо-кампании новых средств ее собственного велнесс-бренда WelleCo. В кадре топ-модель предстала в слитном купальнике белого цвета с открытой спиной.

В комментариях фанаты Макферсон восхитились ее внешним видом.

«Лучшая модель Sports Illustrated всех времен», «Какое тело!», «Потрясающая в свои 58», «Эти ноги!», «Вне времени», «Эта женщина не стареет», — писали интернет-пользователи.

Эль знаменита тем, что шесть раз появлялась на обложке Sports Illustrated. Сегодня нее есть собственный велнесс-бренд WelleCo, а в 90-е она владела сетью ресторанов «Fashion Cafe» вместе с Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Клаудией Шиффер.

В июле этого года Макферсон снялась топлес для обложки французского Elle. Примечательно, что за съемку отвечал ее бывший супруг, французский фэшн-фотограф Жиль Бенсимон. Они были женаты около трех лет, с 1986 по 1989 год.