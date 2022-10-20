58-летняя топ-модель снялась в купальнике

Австралийская топ-модель Эль Макферсон снялась в купальнике. Соответствующими кадрами она поделилась с поклонниками в социальных сетях.
58-летняя Эль Макферсон опубликовала в личном блоге видеоролик, снятый в рамках промо-кампании новых средств ее собственного велнесс-бренда WelleCo. В кадре топ-модель предстала в слитном купальнике белого цвета с открытой спиной.
В комментариях фанаты Макферсон восхитились ее внешним видом.
«Лучшая модель Sports Illustrated всех времен», «Какое тело!», «Потрясающая в свои 58», «Эти ноги!», «Вне времени», «Эта женщина не стареет», — писали интернет-пользователи.
Эль знаменита тем, что шесть раз появлялась на обложке Sports Illustrated. Сегодня нее есть собственный велнесс-бренд WelleCo, а в 90-е она владела сетью ресторанов «Fashion Cafe» вместе с Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Клаудией Шиффер.
В июле этого года Макферсон снялась топлес для обложки французского Elle. Примечательно, что за съемку отвечал ее бывший супруг, французский фэшн-фотограф Жиль Бенсимон. Они были женаты около трех лет, с 1986 по 1989 год.
У Эль Макферсон есть два сына от финансиста Арпада Бюссона: 24-летний Арпад-младший и 19-летний Аурелиус. После расставания с Макферсон Бюссон встречался с актрисой Умой Турман, которая родила ему дочь.