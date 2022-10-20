Как сделать ресницы объемнее и длиннее: необычный лайфхак с феном

В социальных сетях завирусилось видео с необычной методикой, помогающей добиться эффектного взгляда: одни боятся ее пробовать, а другие после нее даже отказываются от наращивания ресниц. В чем заключается лайфхак, который произвел впечатление на пользователей, читайте в материале «Рамблера».

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Все началось с TikTok-звезды Мии ДеЛуки, которая показала, как красит ресницы, направив в их сторону поток воздуха из фена. На видео действительно заметно, что лайфхак девушки сработал и накрашенные ресницы Мии выглядят выразительно.

Однако не все оценили идею блогера, многие пользовательницы раскритиковали методику ДеЛуки, считая ее даже опасной для здоровья глаз. Но Мия уточнила: чтобы добиться нужного эффекта, фен должен работать на холодном температурном режиме. Иначе тушь попросту потечет и склеит ресницы!

К тому же звезда направляет поток воздуха не прямо в глаза, а держит фен под наклоном, чтобы воздействовать именно на зону ресниц. Если соблюдать эти простые правила, трюк действительно может поразить результатом.