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50 минут назад

Как сделать ресницы объемнее и длиннее: необычный лайфхак с феном

Мира Маркина

В социальных сетях завирусилось видео с необычной методикой, помогающей добиться эффектного взгляда: одни боятся ее пробовать, а другие после нее даже отказываются от наращивания ресниц. В чем заключается лайфхак, который произвел впечатление на пользователей, читайте в материале «Рамблера».

Как сделать ресницы объемнее и длиннее: необычный лайфхак с феном
Фото: UnsplashUnsplash

Все началось с TikTok-звезды Мии ДеЛуки, которая показала, как красит ресницы, направив в их сторону поток воздуха из фена. На видео действительно заметно, что лайфхак девушки сработал и накрашенные ресницы Мии выглядят выразительно.

Однако не все оценили идею блогера, многие пользовательницы раскритиковали методику ДеЛуки, считая ее даже опасной для здоровья глаз. Но Мия уточнила: чтобы добиться нужного эффекта, фен должен работать на холодном температурном режиме. Иначе тушь попросту потечет и склеит ресницы!

К тому же звезда направляет поток воздуха не прямо в глаза, а держит фен под наклоном, чтобы воздействовать именно на зону ресниц. Если соблюдать эти простые правила, трюк действительно может поразить результатом.

Отметим, что красить ресницы с включенным феном не стоит, если вы носите линзы или страдаете от хронической сухости глаз. Подобные эксперименты в таком случае могут действительно вам навредить.

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