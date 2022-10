Мужчина потратил 7 млн рублей на внешность Бритни Спирс

В интервью Брайан Рэй рассказал журналистам, что он стал буквально одержим исполнительницей, когда та выпустила песню Oops!....I Did It Again. По словам мужчины, когда ему было 17 лет, он захотел такие же зубы, как у Спирс, и попросил мать оплатить ему установку виниров за 25 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей). Затем родительница подарила сыну на 21-летие пластику носа. После этого Рэй решил сам копить деньги на операции и оплачивать их. «Я такой же человек, как и все остальные, и я стремлюсь к определенному уровню красоты, который я черпаю из образа Бритни Спирс. И это никогда не изменится, потому что мое восхищение ею только выросло за последние два десятилетия», — заявил он.