Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
11 минут назад

Дерматолог Сулима объяснила, вредна ли лазерная эпиляция

Вечерняя Москва

Дерматолог, онколог, дерматовенеролог Татьяна Сулима объяснила, опасна ли процедура лазерной эпиляции.

Дерматолог объяснила, вредна ли лазерная эпиляция
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Согласно исследованиям, доказано, что лазерные лучи не проникают внутрь организма, а действуют исключительно в толще кожного покрова. Тем не менее, окончательно и бесповоротно поставить точку по вопросу безопасности процедуры нельзя, считает эксперт.

Абсолютными противопоказаниями для проведения процедуры являются: доброкачественные или злокачественные образования, в том числе, рак, саркомы, липомы, атеромы, заболевания иммунной системы, беременность вне зависимости от срока, сахарный диабет в стадии декомпенсации, заболевания кожи в стадии обострения, а также стрептококковая пиодермия.

У лазерной эпиляции есть и временные противопоказания. Среди них — свежий загар, варикозное расширение вен, родимые пятна, аллергические заболевания в стадии обострения и повреждения кожи, передает ФАН.

Корреспондент «Вечерней Москвы» опросила косметологов и экспертов «красивого» бизнеса, чтобы узнать, как получить максимальную пользу от посещения салона красоты и при этом не разориться.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители