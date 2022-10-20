Дерматолог объяснила, вредна ли лазерная эпиляция

Дерматолог, онколог, дерматовенеролог Татьяна Сулима объяснила, опасна ли процедура лазерной эпиляции.

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Согласно исследованиям, доказано, что лазерные лучи не проникают внутрь организма, а действуют исключительно в толще кожного покрова. Тем не менее, окончательно и бесповоротно поставить точку по вопросу безопасности процедуры нельзя, считает эксперт.

Абсолютными противопоказаниями для проведения процедуры являются: доброкачественные или злокачественные образования, в том числе, рак, саркомы, липомы, атеромы, заболевания иммунной системы, беременность вне зависимости от срока, сахарный диабет в стадии декомпенсации, заболевания кожи в стадии обострения, а также стрептококковая пиодермия.

У лазерной эпиляции есть и временные противопоказания. Среди них — свежий загар, варикозное расширение вен, родимые пятна, аллергические заболевания в стадии обострения и повреждения кожи, передает ФАН.