Нутрициолог рассказала, как сохранить фигуру в холода без спорта и диет

Простые правила питания помогут сохранить фигуру и не набрать лишний вес в холодное время года, когда аппетит усиливается. В частности, стоит заменить сырые овощи на термические обработанные, а также ввести в рацион приправы.

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Советы, как лучше питаться в холода, дала врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Мещерякова. Она рекомендует использовать при приготовлении пищи кардамон, корицу, имбирь и другие специи. Можно добавлять орехи, растительные масла – это повысит энергетическую ценность.

Необходимо перейти на сложные углеводы, употреблять сытные супы-кремы. В холода, впрочем как и в другое время, следует избегать употребления печенья, белого хлеба, шоколада. Противопоказаны торты и пирожные с кремом, вафли.