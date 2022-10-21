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3 часа назад

Молодо выглядящая женщина раскрыла секрет привлекательности в 42 года

Lenta.ru

Молодо выглядящая блогерша Намво из США раскрыла секрет привлекательности в 42 года. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Молодо выглядящая женщина раскрыла секрет привлекательности в 42 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам женщины, многие люди говорят ей, что она выглядит моложе своего возраста. В опубликованном видео пользовательница сети с никнеймом @namvoglow, чей блог насчитывает более 44 тысяч подписчиков, рассказала, что никогда не прибегала к инвазивным процедурам (процедура, связанная с проникновением через кожу иглой — прим. «Ленты.ру»). «Мне 42 года. У меня никогда не было ботокса, нитей и других наполнителей, но позвольте мне показать вам мои альтернативные методы для поддержания молодости», — заявила она.

Чтобы выглядеть молодо, Намво прибегает к аппаратным процедурам, в том числе радиочастотному лифтингу и лазерной терапии для удаления пигментных пятен. Кроме того, на постоянной основе она делает массаж лица, используя мезороллер с микроиглами.

Зрители восхитились внешностью юзерши, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «42? 42?! Девушка, я думал, что вам не больше 30! Черт, вы так хорошо выглядите», «Потрясен тем, что тебе 42 года!», «Я не думал, что вам за 20», — высказывались они.

Ранее в октябре популярная блогерша с моложавой внешностью раскрыла секрет гладкой кожи без применения инъекций ботокса. 47-летняя юзерша заявила, что добиться аналогичного результата без помощи косметологов можно при правильном уходе. Женщина отметила, что для этого необходимо начать ухаживать за кожей с самого раннего возраста и не пренебрегать бьюти-процедурами на протяжении всей жизни.

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