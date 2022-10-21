Почему «чудодейственные» уколы для похудения опасны

Инъекции препаратов для больных диабетом второго типа — новый «чудодейственный» способ голливудских знаменитостей похудеть быстро и без усилий. В использовании «уколов стройности» подозревают Ким Кардашьян, а по популярности среди блогеров они не уступают бессменным лидерам последних лет — кетодиете и интервальному голоданию. Однако эффективность антидиабетической терапии в долгосрочной перспективе туманна, а безопасность для людей без проблем со здоровьем сомнительна. «Лента.ру» решила выяснить, почему инъекции для диабетиков приводят к потере веса и какими последствиями может обернуться их применение?

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Наиболее часто уколы стройности упоминаются в связи с невероятным преображением Ким Кардашьян, которая ради появления на ежегодном балу костюма Met Gala в легендарном «голом» платье Мэрилин Монро кардинально похудела. Сама знаменитость слухи никак не комментировала и уверяла, что сбросить вес ей помогли строгая диета и интенсивные физические нагрузки в костюме-сауне, однако ей мало кто поверил.

Видео дня

Открыто своим опытом применения инъекций для диабетиков ради коррекции веса делятся блогеры. В видеороликах под хештегом #ozempicweightloss тиктокеры расхваливают все преимущества новомодного метода и обсуждают звезд, которые, предположительно, похудели благодаря ему. Последней признавшейся в использовании «уколов стройности» знаменитостью стал основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск. В первый день октября на вопрос подписчицы, как ему удается держать себя в форме, он честно ответил: «голодание и Wegovy». Его сообщение лишь подстегнуло интерес к антидиабетической терапии для похудения.

Как работают инъекционные препараты для диабетиков

Для терапии диабета и ожирения используются препараты, активным действующим веществом которых является семаглутид — аналог человеческого глюканоподобного пептида-1 (ГПП-1), естественного гормона организма, участвующего в обмене глюкозы и регуляции аппетита.

Как объяснила врач-эндокринолог Полина Жаркова, ГПП-1 вырабатывается в кишечнике человека в ответ на поступление пищи, богатой углеводами и жирами. Он воздействует на поджелудочную железу и усиливает выработку инсулина для утилизации глюкозы из крови.

"Этот пептид способствует снижению артериального давления, улучшает работу сердца, замедляет опорожнение желудка, воздействует на головной мозг, подавляя «эмоциональный» аппетит, не связанный с физиологическим голодом. У людей с сахарным диабетом второго типа выработка глюканоподобного пептида-1 нарушена, и восстановить углеводный обмен помогают инъекции семаглутида", — заявила врач-эндокринолог Полина Жаркова.

Кроме того, установлены дополнительные положительные эффекты применения этого класса препаратов. Ученые выяснили, что они понижают риск инфаркта и инсульта, нормализуют уровень «плохого» холестерина и, конечно же, способствуют быстрому похудению. Более того, результаты плацебо-контролируемого исследования показали, что курс инъекций позволяет снизить вес на 15 процентов и больше. В итоге в июне 2021 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств США (FDA) разрешило использовать семаглутид для лечения ожирения у взрослых.

По словам Жарковой, потеря веса происходит за счет того, что инъекции препаратов для диабетиков снижают концентрацию глюкозы в крови и повышают чувствительность тканей к инсулину. В результате аппетит притупляется или полностью отсутствует, а работа желудочно-кишечного тракта замедляется. Из-за этого человек начинает меньше есть и дольше чувствует себя сытым.

О каких препаратах идет речь

В настоящее время существует несколько торговых названий препаратов на основе семаглутида. Самым известным из них считается Ozempic («Оземпик»). Его в США и в России назначают для терапии диабета. Упомянутый Илоном Маском Wegovy («Вегови») в Америке продается как средство для лечения ожирения у людей без диабета. В России в качестве аналога Wegovy зарегистрирован препарат Saxenda («Саксенда»), действующим веществом которого является лираглутид. В нашей стране и за рубежом все лекарственные средства данного класса отпускаются исключительно по рецепту.

Насколько безопасно использовать семаглутид для похудения здоровым людям

В настоящее время группа препаратов на основе семаглутида считается наиболее эффективной и многообещающей в лечении сахарного диабета и ожирения. Однако стоит учитывать, что они нарушают моторику желудка, предупредила Наталия Гридина, врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

"Самые частые побочные симптомы инъекций — изжога, постоянная тошнота, нарушение моторики ЖКТ, из-за чего возникают хронические запоры и вздутие живота. Зачастую именно тошнота оказывает наибольшее влияние на процесс потери веса, так как из-за нее банально нет аппетита. Пациенты, которые худеют подобным образом, также отмечали появление или обострение депрессии, многие жалуются на головную боль", — объяснила врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

Кроме того, по словам диетолога, если у человека в анамнезе есть хронический панкреатит либо были проблемы с поджелудочной железой, риск обострения существенно возрастает.

Опасен ли этот способ похудения для здоровья

Лечение оказывает серьезную нагрузку на желудочно-кишечный тракт и ухудшает его работу, а постоянные запоры могут вылиться в интоксикацию организма, заявила доктор медицинских наук, невролог-диетолог, Марият Мухина. Из-за этого человек будет жаловаться на слабость, апатию, плохое настроение. В редких случаях возможны приступы гипогликемии. Кроме того, существует так называемый синдром отмены препаратов.

"Когда курс лечения инъекциями семаглутида завершается, аппетит и работа кишечника восстанавливаются, исчезают запоры и постоянная тошнота. И если люди не соблюдают принципы правильного питания и ведут малоподвижный образ жизни, они, конечно же, снова наберут вес, иногда в двойном объеме. Потому что эти инъекции не могут быть основным методом похудения", — отметила доктор медицинских наук, врач-невролог, диетолог, основатель и главный врач клиник «Оригитея» Марият Мухина.

Мухина также подчеркнула, что похудение при помощи инъекций должно проводиться строго под контролем врача-диетолога или эндокринолога, так как человек без медицинского образования не сможет правильно рассчитать дозировку и периодичность введения инъекций. «Ориентироваться на инструкцию в данном случае ни в коем случае нельзя, потому что в ней даны рекомендации для людей, больных диабетом, а здоровым людям их соблюдение может нанести непоправимый вред», — объяснила она.

Солидарна с ней и эндокринолог Жаркова. Она отметила, что семаглутид, как и любой другой препарат, имеет строгие показания к применению, противопоказания и побочные эффекты, потому его использование возможно только по назначению врача.

"При неправильной дозировке и несоблюдении режима применения лекарственных средств существенно возрастает риск возникновения гипогликемии, тахикардии, бессонницы, рвоты, диареи, метеоризма, острой почечной недостаточности, развития анорексии и аллергических реакций", — заявила врач-эндокринолог Полина Жаркова.

По мнению Мухиной, этот метод похудения стал популярным среди звезд и простых людей, потому что он дает быстрые результаты и не требует от них особых усилий. Однако при принятии решения «колоть или не колоть» всегда стоит помнить, что клиническая эффективность и безопасность данных препаратов все еще до конца не изучена.