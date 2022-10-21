Деловой маникюр: варианты дизайна от специалиста

Ухоженные ногти и кожа, дизайн ногтей успешной женщины должен быть модным, но в то же время не нарушать привычные правила офисного маникюрного «дресс-кода». Даже сдержанный, спокойный маникюр может быть элегантным и стильным. Сегодня экспертом выступает Варвара Котова, директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики», которая дает несколько советов по офисному маникюру.
Для поддержания рук и ногтей безупречными необходимо проводить ухаживающие процедуры за кожей рук и кутикулой (спа-процедуры, регулярное использование кремов и масло для кутикулы). Своевременно посещать специалиста по маникюру.
Ногти не должны быть слишком длинными, иначе они будут мешать в привычных делах, работе с компьютером или документами. Свободный край не должен быть больше третей части общей длины ногтя. Длина варьируется от 3 до 5 мм. Естественно, при таких требованиях запрещено наращивание ногтей. Возможно лишь небольшое удлинение ногтевой пластины, если свои ногти по каким-либо причинам не эстетичны в своей естественности. Обрезать под корень, не стоит.
Большинство компаний рекомендуют сотрудницам форму ногтей овал/мягкий квадрат. С эстетической точки зрения, если позволяет дресс-код, лучше всего выбирать форму ногтей исходя из природных данных.
Маникюр в деловом стиле стоит выполнять в спокойных, сдержанных тонах: бежевом, нежно-розовом, кремовом, молочном, цвете слоновой кости. Нюдовый маникюр создает эффект отсутствия любого покрытия на ногтях. Но натуральные оттенки способны создать впечатление здоровых, ухоженных, красивых ногтей. Можно использовать матовый или глянцевый топ.
Для стильного градиента (плавного перехода цвета) рекомендуем подобрать нежные пастельные оттенки. Такой дизайн выглядит нежным, грациозным и стильным.
Традиционный френч является одним из самых популярных офисных маникюров. Его характеристики — утонченность и сдержанность, женственность и строгость, универсальность и простота – сделали его несомненным лидером в деловом маникюре.
Дизайн с выделенной лункой будет уместен только в том случае, если вы подберете для него спокойные нейтральные тона. Дизайн способен разбавить однообразие деловой обстановки, но он не нарушает строгие правила нейл-арта.
Для тех бизнес-леди, которые по каким-то причинам не покрывают ногтевую пластину лаком/гель лаком. Такой эффект позволяет придать ногтям блеск, здорового внешнего вида и ухоженности. После осуществления процедуры ногти становятся идеально гладкими и приятными на ощупь. Помимо визуального эффекта и практической пользы полировка хорошо стимулирует кровообращение и обеспечивает активный приток полезных веществ к ногтевой пластине. Такой уход можно и мужчинам. Так же сейчас в салонах представлены различные покрытия, совмещающие в себе декоративное покрытия лаком/гель-лаком, но и уход/укрепление ногтевой пластины.