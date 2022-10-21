Деловой маникюр: варианты дизайна от специалиста

Ухоженные ногти и кожа, дизайн ногтей успешной женщины должен быть модным, но в то же время не нарушать привычные правила офисного маникюрного «дресс-кода». Даже сдержанный, спокойный маникюр может быть элегантным и стильным. Сегодня экспертом выступает Варвара Котова, директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики», которая дает несколько советов по офисному маникюру.

Фото: New Magazine New Magazine

Аккуратный вид

Видео дня

Для поддержания рук и ногтей безупречными необходимо проводить ухаживающие процедуры за кожей рук и кутикулой (спа-процедуры, регулярное использование кремов и масло для кутикулы). Своевременно посещать специалиста по маникюру.

Соответствующая длина

Ногти не должны быть слишком длинными, иначе они будут мешать в привычных делах, работе с компьютером или документами. Свободный край не должен быть больше третей части общей длины ногтя. Длина варьируется от 3 до 5 мм. Естественно, при таких требованиях запрещено наращивание ногтей. Возможно лишь небольшое удлинение ногтевой пластины, если свои ногти по каким-либо причинам не эстетичны в своей естественности. Обрезать под корень, не стоит.

Форма ногтей

Большинство компаний рекомендуют сотрудницам форму ногтей овал/мягкий квадрат. С эстетической точки зрения, если позволяет дресс-код, лучше всего выбирать форму ногтей исходя из природных данных.

Естественный нюд

Маникюр в деловом стиле стоит выполнять в спокойных, сдержанных тонах: бежевом, нежно-розовом, кремовом, молочном, цвете слоновой кости. Нюдовый маникюр создает эффект отсутствия любого покрытия на ногтях. Но натуральные оттенки способны создать впечатление здоровых, ухоженных, красивых ногтей. Можно использовать матовый или глянцевый топ.

Градиент в пастельных оттенках

Для стильного градиента (плавного перехода цвета) рекомендуем подобрать нежные пастельные оттенки. Такой дизайн выглядит нежным, грациозным и стильным.

Классический французский маникюр

Традиционный френч является одним из самых популярных офисных маникюров. Его характеристики — утонченность и сдержанность, женственность и строгость, универсальность и простота – сделали его несомненным лидером в деловом маникюре.

Обратный френч

Дизайн с выделенной лункой будет уместен только в том случае, если вы подберете для него спокойные нейтральные тона. Дизайн способен разбавить однообразие деловой обстановки, но он не нарушает строгие правила нейл-арта.

Полировка ногтевой пластины